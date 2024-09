(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

Comunicato stampa del 15 settembre 2024

*Monterotondo Marittimo: lavori all’immobile di via Magenta, la scuola

dell’infanzia trasferita all’ex cinema Acli*

Da lunedì 16 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico, i

bambini che frequentano la scuola dell’infanzia a Monterotondo Marittimo

verranno temporaneamente accolti presso l’ex cinema Acli, in vicolo Cervo

33, a seguito dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza

dell’edificio scolastico di via Magenta iniziati alla fine del mese di

luglio.

Anche il trasporto scolastico è stato adeguato per continuare a garantire

il servizio, portando i bambini nella nuova sede. Le famiglie sono state

tutte preventivamente avvertite dalla scuola e riceveranno ulteriori

aggiornamenti in caso di eventuali modifiche.

“I lavori in via Magenta sono un intervento corposo che ci consente di

garantire una struttura senza gli annosi problemi sulle mura

perimetrali, – *spiega

il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine *– ci stiamo

avvicinando al termine dei lavori, ma occorre ancora un po’ di pazienza.

L’impegno dell’amministrazione comunale sarà quello di rispettare i tempi

previsti per consentire ai bambini di tornare presto nella loro scuola.”

“Auguro un sereno anno scolastico a tutti gli studenti, ai docenti e alle

famiglie – *conclude il sindaco* – con l’auspicio che, per i nostri

ragazzi, il nuovo inizio sia uno stimolo per affrontare un anno ricco di

occasioni per confrontarsi e di opportunità per crescere.”

Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo

