Roma, 15 Settembre 2024

AGENDA ASSESSORI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2024

Ore 9.00 – L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interviene all’evento di apertura della II Edizione di ” Rome Future Week “. ( Associazione Civita, Piazza Venezia 11 ).

Ore 15.30 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, interviene alla conferenza Urbis 24 organizzata da ESA-ESRIN, Centro Europeo per l’osservazione della Terra. ( Frascati, Via Galileo Galilei 1 ).

Ore 16 – L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, interviene all’evento della Rome Future Week® 2024 ” Il futuro della connettività: 6G e impatti sociali “. (Industrie Fluviali – Via del Porto Fluviale, 35 ).

Ore 16.30 – L’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, interviene alla presentazione dei nuovi autobus elettrici, Lotto 1 est – TPL periferico. ( Piazzale dell’Agricoltura, fronte civico 3 ).

Ore 17.30 – L’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, interviene al Convegno ” Urbanistica: futuro di Roma “. ( Sala del Carroccio, Campidoglio ).

Ore 19.30 – L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, interviene al Rome Future Week® Opening Party . ( TH Roma – Carpegna Palace Hotel, Via Aurelia 481 ).