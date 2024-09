Serie A1 Softball, Semifinali Playoff

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 MKF Bollate avanti 2-0; pareggiano Inox Team Saronno e Italposa Forlì

Una serie totalmente sbilanciata con due vittorie molto nette della MKF Bollate sulla Mia Office Blue Girls Pianoro. L’altra in perfetta parità e molto equilibrata anche sul piano tecnico. Il primo week-end delle semifinali playoff regala due sfide completamente diverse.

Doppietta MKF Bollate a Pianoro, pareggio tra Inox Team Saronno e Italposa Forlì: si chiude così il sabato di andata delle semifinali playoff. Tutto ancora può comunque succedere e la prossima settimana a Bollate e Saronno le gare di ritorno.

Mia Office Blue Girls Pianoro – MKF Bollate

Bollate comincia nel migliore dei modi i playoff, conquistando entrambe le partite in trasferta contro Pianoro e mettendo una seria ipoteca sulle Finali Scudetto.

Italposa Forlì – Inox Team Saronno

In una sfida nella quale spiccavano molte assenze, per varie ragioni, Forlì e Saronno si dividono la posta e rimandano ogni decisione dalla serie che si giocherà in Lombardia.

I Risultati

Mia Office Blue Girls Pianoro – MKF Bollate 3-12 (5° inn); 1-10

Italposa Forlì – Inox Team Saronno 3-2; 0-1

Nella foto allegata un out in seconda base di Elisa Cecchetti, Bollate, nella gara contro Pianoro (PhotoBass)