(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 SALONE DEL CAMPER. RAINIERI (LEGA): “LA REGIONE SIA PIÙ ATTENTA A AL TURISMO EN PLEIN AIR E A PARMA”

“Salone del camper dà lustro a Parma e Parma dà lustro al turismo en plein air. Bisogna continuare così, possibilmente con maggiore attenzione da parte della Regione Emilia-Romagna per Parma e le esigenze di questo settore turistico.” È il commento che ha rilasciato il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri in occasione dell’inaugurazione del Salone del camper 2024 a Parma.

“I numeri di anno in anno in crescita di questa manifestazione sono consequenziali sia allo sviluppo positivo di questo settore turistico sia a come Fiere Parma ed il tessuto socioeconomico parmense siano in grado di ospitarla al meglio. Bene anche il Governo che coglie l’opportunità di investire in questo settore. La Regione dovrebbe invece essere più aperta alle esigenze che ha Parma per continuare ad essere sede di questo così come di altri importanti eventi fieristici nonché ad aggiornare le normative sul turismo all’aria aperta che risalgono a 20 anni fa.”

Ufficio stampa

Giuseppe Pantano

Segreteria Vicepresidente

Assemblea legislativa Emilia-Romagna

Fabio Rainieri