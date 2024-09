(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 DE PRIAMO (FDI): CAIVANO, BENE INIZIATIVA DI SCREENING OCULISTICI PER BAMBINI

“Grazie alla Struttura Commissariale per Caivano istituita dal Governo ieri e oggi sono stati effettuati screening oculistici per i bambini di Caivano. Esprimo un plauso all’attività, svolta grazie alla collaborazione con GreenVision e con il prof. Rocco Plateroti, attraverso la quale si è offerta un’attività di monitoraggio sanitario e di prevenzione importante e si avvicina l’assistenza medica, in questo caso oculistica, ai bambini di un’area urbana che per troppi anni ha pagato l’assenza di strutture di assistenza e di servizi, carenze per arginare le quali il Governo si sta adoperando con grande attenzione e impegno ottenendo grandi risultati”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

