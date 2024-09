Comunicato stampa L’Università di Foggia e il Conservatorio Umberto Giordano danno il via alla terza edizione di “Contrappunti letterari”. Martedì 17 settembre l’apertura della rassegna a Foggia.

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 *Comunicato stampaL’Università di Foggia e il Conservatorio Umberto

Giordano danno il via alla terza edizione di “Contrappunti letterari”.

Martedì 17 settembre l’apertura della rassegna a Foggia.*

*Foggia 14 settembre 2024*. Sulla scia del successo delle due precedenti

edizioni, l’*Università di Foggia *e il *Conservatorio Umberto Giordano*,

con il patrocinio dei *Comuni di Foggia* e *Rodi Garganico*, promuovono

anche quest’anno, nell’ambito delle rispettive attività di Terza Missione,

la rassegna letteraria “Contrappunti letterari” accompagnata dalle

performance musicali degli studenti del Conservatorio.

La rassegna aperta alla Comunità accademica e alla cittadinanza si propone

come esperienza culturale unica per esplorare il connubio inscindibile tra

parole e musica.

Quattro gli appuntamenti, in programma da settembre a ottobre, incentrati

sul tema “Nuovo Novecento” che vedranno protagonisti letteratura e musica

per dare vita a conversazioni con gli autori delle pubblicazioni (*Giacomo

Fronzi, Emanuele Arciuli, Carlo Serra e Bruno Tommaso*). Con il

coordinamento scientifico e organizzativo di *Francesco Mastromatteo,

Silvia Mei, Francesco Saverio Minervini* e *Agostino Ruscillo*, gli

incontri saranno ospitati presso l’Auditorium della sede del Conservatorio

Umberto Giordano di Rodi e di Foggia e il Dipartimento di Studi Umanistici

dell’Ateneo.

Dopo l’inaugurazione del 16 settembre a Rodi Garganico, il giorno

dopo, *martedì

17 settembre, alle ore 17.00,* si terrà l’incontro di apertura della

manifestazione nella città di Foggia presso il Dipartimento di Studi

Umanistici (Via Arpi 176 – Foggia) con la partecipazione del Rettore

dell’Università di Foggia, *Lorenzo Lo Muzio*, della Sindaca di Foggia, *Maria

Aida Episcopo*, della Prorettrice vicaria, *Donatella Curtotti,* della

Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, *Barbara De Serio,* della

Direttrice Generale dell’Università, *Teresa Romei*, della Presidente del

Conservatorio, *Maria Rosaria Lombardi *e del Direttore *Donato Della Vista*.

L’incontro del 17 settembre si inserisce, inoltre, nell’ambito della

manifestazione “Giocare è una cosa seria. Welcome Matricole”, promossa dal

Dipartimento di Studi umanistici tra il 16 e 20 settembre, che prevede la

chiusura veicolare parziale di via Arpi (tra il civico 155 e il 176) e una

serie di attività outdoor. Il primo contrappunto si svolgerà, quindi, negli

spazi esterni, allestiti per la circostanza, antistanti il Distum, e gli

interventi musicali previsti saranno proposti dagli studenti del

Conservatorio sul sagrato della chiesa di San Giovanni di Dio.

“S*ono particolarmente lieto di inaugurare la terza edizione di questa

manifestazione che ha confermato essere di estremo interesse per la

Comunità accademica e per la cittadinanza perché capace di coniugare il

piacere della conoscenza con l’amore e la passione per la musica*. -* Ha

dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio *- *Ringrazio la Presidente e il

Direttore del Conservatorio e tutti coloro che hanno lavorato, con

dedizione e impegno, per organizzare questa edizione che si preannuncia

occasione di arricchimento culturale e stimolo per un dibattito creativo e

coinvolgente. La collaborazione con il Conservatorio, che si rinnova e

consolida attraverso questa bella iniziativa, è senza dubbio un elemento

di grande valore per la nostra Università e, in particolare, per la

formazione dei nostri studenti e studentesse. Contrappunti letterari,