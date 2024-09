(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

Comunicato stampa 14 settembre 2024

JESOLO AIR SHOW 2024, OLTRE 200.000 PERSONE CON GLI OCCHI AL CIELO

Grande successo per l’edizione numero 26 dello spettacolo aereo, alla presenza del ministro Nordio e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Goretti

Un’altra edizione, lo stesso grande successo. Sono state più di 200.000 le persone assiepate quest’oggi lungo l’arenile cittadino per seguire la 26esima edizione dello Jesolo Air Show. La manifestazione ha visto solcare i cieli di Jesolo da 18 pattuglie aeree tra le quali la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le amatissime Frecce Tricolori, alla prima manifestazione sul territorio nazionale dopo l’emozionante tour negli Stati Uniti e la presentazione del nuovo M346, il velivolo con livrea firmata da Pininfarina che andrà progressivamente a sostituire gli attuali MB339 in dotazione alla pattuglia. Nello Show Center della manifestazione, allestito come ormai da tradizione sull’arenile di piazza Brescia, hanno trovato posto circa 3.000 persone e oltre 170 fra giornalisti e fotografi provenienti da tutta Europa. Ospiti d’onore della 26esima edizione dello Jesolo Air Show sono stati il ministro alla Giustizia Carlo Nordio e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale Luca Goretti.

La manifestazione è stata aperta dalle esibizioni dell’UH-139C della Polizia di Stato, dell’MH-169 A LUH della Guardia di Finanza e dell’AW 139 dei Vigili del Fuoco, seguite dalla dimostrazione del Reggimento Lagunari “Serenissima” con elicottero Mangusta e UH-90A dell’Esercito Italiano. Subito dopo è stata la volta del 15esimo Stormo con elicottero HH 139B e del Rafale, seguiti a loro volta dagli storici Spad XIII e Caproni Ca3. Ospiti internazionali di questa edizione sono stati i piloti della pattuglia acrobatica di Giordania, i Royal Jordanian Falcons, l’F18 Swiss Hornet e l’EXTRA 339 francese. A solcare i cieli di Jesolo sono poi state le formazioni Pitch Black e Red Flag, l’F35A per una dimostrazione, quindi Renegade seguito da EFA e dai due velivoli dell’Aeronautica Militare C27J e T-346 A.

