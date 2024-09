Comune di Collesalvetti trasporto pubblico: nuovo collegamento tra le zone collinari di Collesalvetti e la scuola secondaria di Stagno in via Curiel

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Comunicato stampa del 14 settembre 2024

Trasporto pubblico: nuovo collegamento tra le zone collinari di Collesalvetti e la scuola secondaria di Stagno in via Curiel

Dal 16 settembre il comune di Collesalvetti, in accordo con la Provincia di Livorno e Autolinee Toscane istituisce un nuovo collegamento tra le zone collinari del comune di Collesalvetti fino alla scuola secondaria di Stagno in via Curiel. (LINEA 105).

La linea sostituirà la linea sperimentale SB7 e il servizio sarà destinato non solo agli studenti ma all’ intera cittadinanza. Questo servizio garantisce ai cittadini e agli studenti il raggiungimento da Marmigliaio, Parrana S.Giusto, Crocino, Torretta, Parrana S,Martino, Castell’anselmo e Nugola alla frazione di Stagno in via Curiel.

Il nuovo servizio mira a venire incontro alle esigenze delle famiglie e a garantire un sistema di trasporto efficiente e sicuro per gli studenti.