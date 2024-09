(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 16 A DOMENICA 22 SETTEMBRE 2024

Lunedì 16 settembre

Ore 9.30, Torino, Grattacielo della Regione Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Gabusi interviene al convegno “Cycling Waterways – mobilità sostenibile lungo i corsi d’acqua”

Ore 10, Vercelli, Provincia, Sala Maffei, via San Cristoforo 3, l ’ assessore Bongioanni interviene all’incontro con categorie agricole (Coldiretti, Cia, Confagricoltura), Ente Nazionale Risi e consorzi irrigui

O re 10, Alessandria, strada Kennedy, l’ assessore Bussalino partecipa all’apertura del nuovo centro di approvvigionamento Amazon

Ore 11, Torino, Grattacielo della Regione Piemonte, Sala Conferenze 41° piano, gli assessori Chiarelli e Tronzano intervengono alla presentazione della misura “Aiuti allo spettacolo dal vivo”

Ore 14.30, Torino, Grattacielo della Regione Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Gabusi interviene al convegno “Politiche regionali di Mobility management” e al lancio del progetto “Viaggiare bene conviene” (collaborazione tra Regione, Atlante-Montello, Bus Company e 5T)

Martedì 17 settembre

Ore 9.30, Torino, Grattacielo della Regione Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Riboldi interviene al convegno in occasione della Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti

Ore 11, Torino, Gallerie d’Italia, piazza San Carlo, l’ assessore Chiarelli partecipa alla c onferenza s tampa di presentazione di Artissima

Ore 16.30, Torino, Politecnico, Aula Magna G.Agnelli, l’ assessore Gallo assiste al dialogo tra Francesco Profumo e Andrea Malaguti

Mercoledì 18 settembre

Ore 9, Torino, Unione Industriali, via Fanti 17, l’ assessore Tronzano interviene al convegno “Tunisia: una porta sull’Africa”

Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Conferenze 41° piano, gli assessori Bussalino e Gallo intervengono alla conferenza stampa di presentazione del Circuito del tartufo bianco del Monferrato

O re 11, Roma, M inistero del Lavoro e delle Politiche s ociali, il vicepresidente Chiorino partecipa alla riunione sulla crisi del settore moda

Ore 11. 30, Torino, Grattacielo P iemonte, Sala Trasparenza, l’ assessor e Chiarelli interv iene alla presentazione de i Mondiali di biliardo

Ore 11.30, Chivasso (TO), piazza Foro Boario, l’ assessore Bongioanni interviene alla Festa dei nocciolini e all’inaugurazione della targa “Mercato di valore storico e di tradizione”

Ore 14.30, Torino, Green Pea, via Fenoglietti 20, l’ assessore Marnati porta i saluti istituzionali all’evento conclusivo del progetto PrepAir “Azioni e prospettive per la qualità dell’aria”

Ore 18.30, Tortona, (AL), Cittadella dello Sport, l’ a ssessore Bussalino partecipa all’apertura del progetto del Derthona Basket “ EuroHoop 4 All 2.0”

Ore 19, Cuneo, Teatro Toselli, l’ assessore Bongioanni interviene alla presentazione della stagione del Freedom FC (calcio femminile)

Giovedì 19 settembre

Ore 9, Torino, Centro Congressi Unione Industriali, via Fanti 17, l’ assessore Marnati porta i saluti istituzionali alla IV edizione di Next Generation Mobility

Ore 10, Torino, Grattacielo della Regione, Sala Trasparenza, l’ assessore Tronzano interviene alla presentazione del road show “60° Oscar di Bilancio”

O re 11, Torino, Prefettura, il vicepresidente Chiorino partecipa all’inaugurazione dell’Accademia del Welfare

O re 14, Milano, MiCo, via Gattamelata 5, il vicepresidente Chiorino partecipa alla 62 a edizione di FILO

Ore 14.15, Cuneo, Centro incontri della Provincia, corso Nizza 21, l’ assessore Gallo partecipa alla riunione di aggiornamento dei progetti Alcotra

Ore 14.30, Bruxelles, il presidente Cirio interviene in qualità di rapporteur per il Comitato europeo delle Regioni alla consultazione sul progetto di parere “Sfide e opportunità dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico: definire il ruolo degli enti locali e regionali”

Ore 15. Bernezzo (CN), Centro recupero animali selvatici, via Alpi 25, l’ assessore Bongioanni partecipa alla liberazione di un’aquila e visita il Cras

Ore 16, Torino, Dipartimento di Management ed Economia, corso Unione Sovietica 218bis, l’ assessore Tronzano partecipa al convegno “Il Citizen Developer: futuro per aziende e professionisti”

Ore 17, Torino, Politecnico, Aula Magna, corso Duca degli Abruzzi 24, l’ assessore Marnati partecipa al convegno “Il 30° dell’Ingegneria gestionale a Torino: tra storia e futuro”

Venerdì 20 settembre

Ore 16, Torino, Memoriale Cavour, piazza Visconti di Venosta 2, l’ assessore Tronzano partecipa al “Premio Cavour 2024”

Sabato 21 settembre

Ore 10, Novara, Salone Borsa, piazza Martiri, gli assessor i Chiarelli e Marnati interven gono all’inaugurazione di Exporice 2024, il mercato del riso e dei prodotti tipici

Ore 11.30, Mondovì (CN), Museo della Ceramica, l’ assessore Gallo partecipa alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luca Cordero di Montezemolo

Ore 15.30, Cuneo, Auditorium Foro Boario, l’ assessore Gallo partecipa al Festival dell’innovazione Great Innova

Domenica 22 settembre

Ore 8.30, Omegna (VB), piazza Beltrami, l’ assessore Marnati interviene al Raggruppamento piemontese degli Alpini

Ore 9.30, Boves (CN), l’ assessore Gallo partecipa alle celebrazioni in ricordo dell’eccidio del 19 settembre1943

Ore 10, Giaveno (TO), l’ assessore Bussalino partecipa alla 21 a edizione di “Giaveno Città del Buon Pane”

Ore 13.30, Valenza Po (AL), l’ assessore Bussalino presenzia all’esercitazione della Protezione civile

Ore 17, Cuneo, piazza Foro Boario, l’ assessore Gallo interviene alla consegna dei riconoscimenti alla Fedeltà associativa promossa da Confartigianato Cuneo

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta

