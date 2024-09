(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

Viabilità, da lunedì 16 settembre chiuso un tratto di via

san Pierino Casa al Vescovo per lavori di asfaltatura

L’ordinanza dell’ufficio mobilità prevede il divieto di transito e di sosta fino al 18 settembre

Per permettere i lavori di bitumatura in un tratto di via San Pierino Casa al Vescovo, sono previste

alcune modifiche alla viabilità.

Pertanto da lunedì 16 fino a mercoledì 18 settembre in via San Pierino Casa al Vescovo (nel tratto

dal civico 2/II all’intersezione con via del Ponte a Iovi) sarà in vigore il divieto di transito e sosta.

Il percorso alternativo sarà attraverso via del Ponte a Iovi – via Fiorentina e viceversa.

Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi di

soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dall’intervento.

Sul posto saranno presenti la segnaletica di preavviso e l’indicazione del percorso alternativo.