(ARC) Sport: Anzil, grazie a societ che coinvolgono i giovani

Flambro di Talmassons

Pordenone, 13 set – “E’ sempre un piacere partecipare ad

eventi sportivi in cui sono coinvolti giovani e adolescenti che

vivono con passione lo sport. Ed ? entusiasmante vedere come ci

siano tantissime persone, che attraverso le molte societ? e

associazioni sportive, come la Polisportiva di Flambro, si

impegnano dedicando volontariamente il proprio tempo per

consentire ai ragazzi di avere l’opportunit? di partecipare a

importanti occasioni come i memorial o i tornei a livello

territoriale”.

Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega allo Sport, Mario Anzil, oggi pomeriggio a Flambro di

Talmassons portando il suo saluto alle premiazioni del 10. torneo

giovanile categoria under 17 Memorial “Lauro Toneatto”

organizzato dalla Asd Polisportiva Flambro nell’impianto sportivo

Annibale Frossi. Il torneo, che ha visto in gara le pi? blasonate

societ? regionali, si ? disputato sui campi sportivi di Flabro,

Talmassons, Bertiolo e Galleriano. Alla cerimonia presente anche

il sindaco di Talmassons, Fabrizio Pitton.

“Per agevolare queste occasioni – ha aggiunto Anzil – la Regione

continua a essere al fianco delle associazioni e delle societ?

sportive, contribuendo a finanziare le loro eccellenti attivit? e

a mantenere nel modo migliore e pi? efficiente possibile gli

impianti sportivi del territorio che sono le “palestre” dove i

giovani si avvicinano alle diverse discipline. Non

dimentichiamoci, infatti, come molti dei nostri campioni,

cresciuti e allenati da queste associazioni, abbiano ottenuto

risultati significativi e memorabili a tutti i livelli, sia nelle

competizioni continentali e mondiali che alle Olimpiadi”.

“Anche per questo – ha ricordato ancora l’assessore regionale –

siamo convinti che le importanti risorse investite dalla Regione

nello sport siano ben riposte. Con gli stanziamenti attuali

possiamo con soddisfazione affermare che il Friuli Venezia Giulia

? la Regione che in Italia investe di pi? nel settore sportivo in

rapporto agli abitanti. Non va poi assolutamente scordato – ha

ribadito Anzil – l’impegno quotidiano di centinaia di

associazioni e societ? sportive con migliaia di volontari che

dedicano impegno e tempo libero alla crescita anche sportiva dei

ragazzi delle nostre comunit?”.

