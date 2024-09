(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero di Grottaglie: l’amministrazione Comunale e l’ASL confermano il progresso dei lavori

Nella giornata di ieri, l’Amministrazione Comunale di Grottaglie, insieme alla Direzione Generale dell’ASL di Taranto, la Direzione Strategica e tecnica dell’ASL di Taranto, ha effettuato un sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero San Marco di Grottaglie per verificare l’andamento dei lavori di potenziamento delle strutture sanitarie.

La visita è iniziata dalla Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.), una struttura fondamentale per il coordinamento dei servizi sanitari locali, che mira a migliorare la continuità assistenziale e a ottimizzare i percorsi di cura tra ospedale e territorio. I lavori della COT sono quasi terminati e la struttura sarà operativa a breve.

Successivamente, si è verificato l’avanzamento dei lavori del Centro aziendale per la cura delle ulcere, anch’esso in fase di completamento. Il Centro offrirà un servizio specializzato per la gestione di questa patologia cronica.

Per quanto riguarda il blocco operatorio, i lavori sono in fase di ultimazione e si prevede il completamento entro la fine dell’anno. In questa struttura verranno eseguiti interventi di chirurgia minore, come quelli di chirurgia generale, vascolare, ortopedica e urologica. Saranno inoltre disponibili posti letto per interventi in regime di day service, offrendo un’assistenza sempre più mirata ai pazienti.

Un altro intervento di grande rilevanza è l’Ospedale di Comunità, i cui lavori sono in via di completamento. La struttura, prevista per la fine dell’anno, sarà dotata di 14-18 posti letto per la gestione di patologie acute e in fase di riacutizzazione, in stretta collaborazione con l’assistenza ospedaliera, per garantire continuità nelle cure.

La Casa di Comunità, anch’essa in fase di completamento, rappresenta un’ulteriore importante risorsa per la sanità territoriale. Si tratta di un centro sanitario di prossimità, dove i cittadini potranno accedere a diversi servizi di assistenza, prevenzione e cura senza dover necessariamente recarsi in ospedale. Nella Casa di Comunità saranno disponibili medici di famiglia, specialisti, infermieri e altri operatori sanitari, per offrire un’assistenza integrata e vicina ai bisogni delle persone.