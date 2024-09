(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 SICUREZZA SUL LAVORO, CERRETO (FDI): UNANIMITA’ IN COMMISSIONE SEGNALE IMPORTANTE

“L’approvazione della relazione da parte della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia in merito all’incidente di Brandizzo avvenuto un anno fa, è un segnale di come la Commissione sia particolarmente unita e ricettiva quando si tratta di tematiche di tale portata. Il gruppo di Fratelli d’Italia con le sue proposte, come ribadito dal capogruppo Marcello Coppo, ha fatto da collante ricercando armonia con tutti i componenti della Commissione intorno ad un tema importante quale l’urgenza di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. La relazione esamina le criticità emerse dall’incidente ferroviario di Brandizzo e suggerisce interventi per evitare eventi simili in futuro, focalizzandosi sulla diffusione di una cultura più solida della sicurezza, sulla formazione adeguata e sull’uso di tecnologie innovative. È stato e sarà prioritario per noi mettere in atto misure che rendano tutti i posti di lavoro luoghi sani e sicuri. Ribadiamo oggi, alla presenza dei familiari delle vittime di Brandizzo, il nostro impegno a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la convinzione che solo un’azione coordinata e tempestiva possa ridurre i rischi e migliorare le condizioni lavorative per i cittadini italiani”.

Lo dichiara il deputato Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura e componente Commissione Sicurezza Lavoro per Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati