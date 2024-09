Roberto Fiore (FN): Tajani vuole portare la guerra etnica nei nostri quartieri

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 “Tajani continua con questa follia dello Ius Scholae? Troverà i nostri militanti fuori dalle sedi di Forza Italia” – dichiara Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova.

Mentre noi proponiamo di ospitare un milione di cittadini italiani che non vogliono più stare in Venezuela, Forza Italia ci vuole portare alla guerra etnica nei quartieri come visto in Inghilterra e Francia – continua e conclude Fiore – ma finché ci sarà Forza Nuova sulla barricata, non ci sarà nessun Ius Scholae”.

