12 Settembre 2024

Davide Romano e il vizio delle parole

Davide Romano è un nome che non scivola via come acqua, ma che resta,

inciso tra le righe dei tanti articoli e libri che ha scritto. La sua

carriera, lunga e tormentata, lo ha visto viaggiare attraverso il mondo e

vivere in numerosi paesi, osservando da vicino le ferite e le

contraddizioni di un’umanità che tenta di elevarsi. Nato nel 1971, Romano

si è fatto le ossa nel giornalismo quando questo mestiere richiedeva ancora

l’uso della penna più che del tweet, in un’epoca in cui “la carta stampata

aveva il profumo dell’inchiostro e del sacrificio,” per usare le sue stesse

parole.

Ha collaborato con testate di ogni genere, da quelle cattoliche a quelle di

ispirazione laica, passando per pubblicazioni politiche di ogni colore. “In

un Paese dove ogni giornale è l’eco di un padrone, l’unica fedeltà

possibile è quella ai fatti,” ha scritto più volte Romano, con la fermezza

di chi non si lascia piegare. Tuttavia, la sua carriera non è stata priva

di ostacoli, intralciata da minacce mafiose e dal clientelismo politico,

contro cui ha dovuto combattere, spesso a mani nude e senza mai vedere un

contratto stabile.

Ma la sua vita non è solo giornalismo. Romano è anche un prolifico

scrittore, autore di più di una dozzina di libri che spaziano dalla

narrativa alle biografie, dalle indagini sul cattolicesimo contemporaneo a

delicate guide spirituali. Tra i suoi lavori più noti si annoverano “La

pagliuzza e la trave. Indagine sul cattolicesimo contemporaneo” e “Inganno

padano. La vera storia della Lega Nord”, opere in cui la ricerca storica si

fonde con un’inchiesta giornalistica impeccabile. Romano non è uno

scrittore che si accontenta di osservare: scava a fondo e racconta ciò che

vede, senza compromessi.

Poliglotta per vocazione, parla inglese, spagnolo, latino e greco antico,

lingue che ha messo al servizio delle sue ricerche e dei suoi

approfondimenti teologici. “Le lingue,” sostiene, “sono la chiave per

capire un popolo e la sua anima. Senza conoscere la lingua, si resta sempre

e comunque degli estranei.” E Romano estraneo non lo è stato mai. Ha

frequentato corsi di teologia in prestigiose istituzioni accademiche sia in

ambito cattolico che ecumenico, cercando di coniugare la fede con una

visione pragmatica e concreta della realtà contemporanea. La fede come

lente di lettura del mondo contemporaneo.

Romano si distingue per uno stile di scrittura che è al contempo asciutto e

penetrante, capace di scavare nei fatti con chirurgica precisione, ma senza

mai rinunciare a quella vena umana che rende un giornalista degno di questo

nome. Romano crede che la verità non debba mai essere addolcita, né

tantomeno sottomessa ai poteri forti. La sua è una voce che continua a fare

eco, nei suoi libri e negli articoli che scrive per varie testate online e

cartacee, testimoniando il coraggio di chi non si lascia spezzare.