(ACON) SICUREZZA. LR 5/21 DIVIDE COMITATO CONTROLLO. 7 MLN NEL BIENNIO 21-22

(AGENPARL) Roma, 12 Settembre 2024

Trieste, 12 set

milioni e 410 mila euro da parte della Regione in materia di

politiche di sicurezza integrata e ordinamento della polizia

locale. I cospicui investimenti sono stati utilizzati per

l’implementazione di sale operative per i corpi di polizia locale

e per sistemi di videosorveglianza. Sono stati, inoltre,

finanziati interventi a supporto di nuclei specializzati che

hanno permesso di implementare le dotazioni strumentali, in

particolar modo per l’acquisto di unit? cinofile, per sistemi

aereomobili di pilotaggio remoto, per strumenti di controllo alla

contraffazione di documenti e di prodotti in vendita e per

attivit? investigative rientranti nei compiti della polizia

giudiziaria e amministrativa.

? quanto emerso dalla relazione dell’assessore regionale alla

Sicurezza, Pierpaolo Roberti, sulla Lr 5/21 in materia di

politiche di sicurezza integrata e ordinamento della polizia

locale, esaminata oggi dal Comitato per la legislazione, il

controllo e la valutazione (Clcv), presieduto da Nicola Conficoni

(Pd), nel corso di una riunione aperta anche ai membri della V

Commissione.

Tra i vari provvedimenti previsti dalla normativa, l’istituzione

dell’Osservatorio regionale sulla Sicurezza urbana con

l’obiettivo di fornire periodicamente un supporto conoscitivo

sulle condizioni di sicurezza presenti sul territorio del Fvg e;

un programma di finanziamenti per interventi di miglioramento di

sicurezza urbana.

“La legge 5/2021 ? relativamente nuova”, ha affermato Roberti,

specificando che in “fase della sua prima attuazione non ? stato

possibile realizzare alcuni degli interventi previsti a causa

delle restrizioni anti-covid, primo fra tutti il concorso unico

regionale atto a fornire supporto ai Comuni del Fvg per

l’assunzione di personale di polizia locale”. Roberti ha per?

garantito che il concorso verr? realizzato nel 2025.

Entrando pi? nel dettaglio della relazione, l’assessore ha poi

evidenziato che sul territorio regionale ci sono 4.000 impianti

di videosorveglianza, ma con zone ancora da coprire, e ha

ribadito l’impiego dei volontari per la sicurezza, previsti dalla

normativa, utilizzati nel corso del biennio 2021-22, soprattutto

a presidio degli edifici scolastici e il cui numero degli

iscritti totali all’elenco regionale, al novembre 2022, era pari

a 1050.

Un’ulteriore linea di finanziamenti ? stata poi indirizzata a

progetti di sensibilizzazione con focus particolari su atti

vandalici, bullismo, violenza di genere e contrasto alle truffe

informatiche. “Un importante intervento – ha sottolineato ancora

Roberti – ? stata la realizzazione di stanze protette per

l’assistenza di minori e donne vittime di violenza”.

“Quanto relazionato dalla Giunta testimonia un salto di qualit?

della Regione in tema di sicurezza” ha commentato Michele

Lobianco (FI) che, insieme a Moreno Lirutti (Fedriga presidente),

ha evidenziato l’importanza dell’implementazione degli strumenti

necessari alle attivit? investigative e, pi? in generale, “del