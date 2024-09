IL PRESIDENTE FRANCESCO ROCCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA “PIGIAMA RUN 2024”

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

PRESENTAZIONE DELLA "PIGIAMA RUN 2024"

Roma, 11 settembre 2024 – «La Regione Lazio ha una grande responsabilità riguardo al tema dell’oncologia pediatrica. Per le famiglie coinvolte è devastante affrontare questo dramma. Dobbiamo accompagnare i piccoli pazienti, ma anche il loro nucleo familiare, ad affrontarlo nella maniera migliore possibile, con l’obiettivo di uscirne e di non sentirsi soli. L’aspetto umano della cura è sempre fondamentale, in questo caso più che mai. È importante, poi, l’aspetto preventivo: come istituzioni dobbiamo educare alle buone prassi, perché i primi 1000 giorni dal concepimento del bambino sono fondamentali per prevenire i tumori. È necessario progredire in questo senso, investendo sempre più nella diffusione di corretti stili di vita, rispetto ai quali lo sport è un fattore-chiave. Siamo lieti di aver riaperto, in un territorio che già ospita il Bambino Gesù, un’eccellenza quale la Oncoematologia dell’Umberto I. Sosterremo sempre iniziative come la “Pigiama Run”, perché solo insieme possiamo fare la differenza».