(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Festa AVS, Bonelli: clima e giustizia sociale siano priorità

“Oggi prende il via la prima festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra,

si chiama Terra!, perché per noi la sfida al cambiamento climatico è

prioritaria. Giustizia ambientale e giustizia sociale, due sfide che il

Governo Meloni non vuole affrontare “

A dichiararlo è il portavoce di Europa Verde è deputato di Alleanza Verdi e

Sinistra, Angelo Bonelli.

