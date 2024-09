Domenica 15 settembre la XXV Giornata Europea della Cultura Ebraica: Apertura straordinaria del cimitero ebraico di Siena con tre visite guidate gratuite alle ore 10,30; alle 12 e alle 16 a cura di Anna Di Castro con la collaborazione di Opera Laboratori

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

Domenica 15 settembre la XXV edizione

della Giornata Europea della Cultura Ebraica

Apertura straordinaria del cimitero ebraico di Siena con tre visite guidate alle ore 10,30; alle 12 e alle 16

a cura di Anna Di Castro con la collaborazione di Opera Laboratori

La Comunità Ebraica di Firenze – Sezione di Siena aprirà straordinariamente le porte del cimitero ebraico di Siena la prossima domenica 15 settembre in occasione della XXV edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica.

Il percorso partirà dalla stanza mortuaria che conserva lapidi marmoree e tavole in gesso con iscrizioni in ebraico legate all’attività di un’antica confraternita preposta ai servizi rituali. La passeggiata, ideata e condotta da Anna Di Castro, referente senese della Comunità ebraica, con la collaborazione di Opera Laboratori, attraverserà lungo un sentiero il pendio boscoso della collina con tombe risalenti al XVIII secolo. Racconti di famiglie e genealogie familiari ripercorreranno la storia della comunità ebraica di Siena.

Le Giornate europee della cultura ebraica 2024 sono una celebrazione annuale che unisce le comunità di tutta Europa nell’esplorare e onorare il patrimonio ebraico. Il tema di quest’anno è “La famiglia” e invita i partecipanti ad approfondire le molteplici sfaccettature della vita familiare ebraica, dalle tradizioni e dai valori alle storie di resilienza e continuità.

Per l’occasione all’ingresso del cimitero verrà allestita una piccola mostra didattica curata dalla Biblioteca Nazionale di Israele dal titolo “Famiglia”. La mostra comprende otto pannelli che guidano i visitatori attraverso vari aspetti della vita familiare ebraica. Ogni pannello esplora diverse dimensioni della famiglia, dal ruolo fondamentale dei valori familiari alle storie di famiglie ebraiche influenti nel corso della storia. Viene inoltre evidenziato il concetto di “famiglie scelte”, un’idea unica e profondamente radicata nella cultura ebraica, oltre a un’attenzione particolare alla genealogia e all’importanza di rintracciare la propria discendenza.

La GECE è promossa in Italia dall’UCEI – Unione Comunità Ebraiche Italiane e vede coinvolti ben 27 paesi europei e migliaia di visitatori ogni anno. Ha come obiettivo fondamentale la promozione della conoscenza del ricco e variegato patrimonio culturale e artistico ebraico e la sua importanza storica nei singoli paesi dove vivono o hanno vissuto gruppi ebraici, con lo scopo di promuovere il dialogo, i valori della convivenza e lo scambio di idee e cultura, anche come importante mezzo alla lotta all’antisemitismo: la cultura e la conoscenza come veicolo di comprensione e tolleranza.

Info utili sulla visita

L’appuntamento è al cancello del cimitero in Strada del Linaiolo 9 dieci minuti prima della partenza dei tour (alle ore 10,30; 12 e 16). Si consiglia di indossare scarpe comode.