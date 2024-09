(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Cultura: Gusmeroli (Lega), anche strumenti musicali espressione di eccellenza artistica e artigiana dell’Italia nel mondo

Roma, 11 set – “Il mondo degli strumenti musicali rappresenta un’eccellenza artigiana che è fiore all’occhiello del nostro Made in Italy, peraltro con una marcata e importante tradizione documentata da secoli di storia. Letteralmente ‘fa sentire la voce’ del nostro Paese in tutto il mondo: per questo la Lega sarà sempre pronta ad ascoltare chi se ne occupa”.

Così Alberto Luigi Gusmeroli, deputato della Lega, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio e responsabile Fisco del partito, intervenendo a Palazzo Madama durante la conferenza “Il mercato degli strumenti ed edizioni musicali” organizzata da Disma Musica su iniziativa del senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura del Senato.

“La musica apre lo spirito e dà a chi vi si dedica, specie ai giovani, nuove possibilità di espressione della propria creatività, che è la cifra distintiva delle PMI artigiane italiane, fortemente radicate sul territorio. A sostegno di esse voglio ricordare la deduzione del 120% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e del 130% per giovani, lavoratrici madri, persone diversamente abili ed ex percettori di reddito di cittadinanza, misura inserita come emendamento della Lega nella delega per la riforma fiscale e poi tradotta in decreto attuativo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 per tutta l’annualità in corso, e che ha concorso al significativo aumento dei livelli occupazionali. Serve continuare in questa direzione, per questo la Lega chiederà la proroga della misura al 2025 in sede della prossima manovra di Bilancio, a sostegno di tutte le eccellenze che con la qualità dei loro prodotti e delle loro opere fanno grande e ammirato il nostro Paese nel mondo. Mi complimento con l’iniziativa del collega senatore Marti, il quale oggi ha annunciato la sua proposta di includere all’interno del Bonus Cultura anche l’acquisto di strumenti musicali, ulteriore evidenza del fatto che attenzione e sensibilità della Lega su questo settore siano massime”.