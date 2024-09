Comunicato – Alba e la città di Tampere uniti dalla musica. I liceali finlandesi accolti dal Sindaco.

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

Comune di Alba – Ufficio Stampa

CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO)

Comunicato stampa

mercoledì 11 settembre 2024

Alba e la città di Tampere uniti dalla musica. I liceali finlandesi

accolti dal Sindaco.

Gli studenti del Liceo Musicale Hatanpään Lukio della città finlandese di

Tampere sono stati accolti ieri, martedì 10 settembre, dal Sindaco di Alba

Alberto Gatto e dall’Assessore Davide Tibaldi, nella sala Consiliare.

La scuola di formazione musicale è impegnata ad Alba per un progetto

musicale e teatrale Erasmus+ con l’Associazione Culturale Kora e Il Teatrino.

All’interno dell’Ën-Pì Festival Terza Edizione con la direzione artistica di Barbara

Borra, con il patrocinio del Comune di Alba e in collaborazione con l’ANPI

sezione di Alba Bra Langhe e Roero, andrà in scena il 14 settembre 2024 alle

ore 21 al Teatro Sociale di Alba il musical “Teenage Thunder”.

Il Sindaco di Alba ha ricordato ai ragazzi alcuni momenti storici della sala

Consiliare ed ha assicurato la sua presenza allo spettacolo.

I giovani musicisti hanno omaggiato la città intonando il canto “Bella Ciao” tra

gli applausi di tutto il Municipio.

Per chi volesse assistere allo spettacolo l’ingresso è libero con prenotazione

obbligatoria al link https://www.enpifestival.com/festival-24/