COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – NUOVO ANNO SCOLASTICO: I SALUTI DI SINDACO E ASSESSORE ANDREOLI ALLE MAGGINI

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Ancona, 11 settembre 2024

NUOVO ANNO SCOLASTICO: I SALUTI DI SINDACO E ASSESSORE ANDREOLI ALLE MAGGINI

Dopo la sfilata sul tema dell’ecosostenibilità del corpo docente, il primo cittadino ha suonato la campanella

Per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico stamattina a suonare la prima campanella alle scuole elementari Maggini in Via Benedetto Croce sono stati il Sindaco Daniele Silvetti e l’Assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli, che hanno portato i loro saluti a circa 500 alunni, 50 docenti ed al neoinsediato Preside Andrea Sallese.

Ad offrire un piacevole spettacolo di benvenuto è stata la sfilata del corpo docente scolastico: tutte le insegnanti per l’occasione hanno sfoggiato originali maschere su ‘’Natura e ecosistema delle Maggini’, tema che sarà ripreso grazie a progetti educativi durante tutto il corso dell’anno; infine, al termine dell’anno scolastico, ogni classe porterà in scena uno spettacolo all’interno dell’ampia recita ‘Maggini scena’.

“Il suono della campanella è un momento sempre emozionante – commenta il Sindaco Daniele Silvetti davanti a un piazzale gremito di bambini e genitori in festa – perché si dà avvio a un nuovo percorso di vita; oggi alle Maggini abbiamo vissuto una grande emozione ed abbiamo percepito grande attenzione non solo da parte di chi frequenta questa scuola, ma da parte di tutto il quartiere, perché qui la comunità è coesa”.

Dello stesso avviso l’Assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli, che ha assistito insieme al primo cittadino alla piacevole sfilata di benvenuto. “Si tratta di una settimana estremamente importante dal punto di vista scolastico per la nostra città – spiega l’Assessore Andreoli – perché proprio ieri abbiamo inaugurato alla vigilia dell’anno scolastico le scuole elementari Antognini, restituendo così una struttura fondamentale per il quartiere della Cittadella, che da oltre 12 anni era in stato di abbandono. È stato un piacere assistere a questa festa organizzata dalle insegnanti, particolarmente apprezzata anche perché il tema verrà ripreso durante il corso dell’anno. Alle famiglie, ai docenti e soprattutto agli alunni auguro un buon percorso scolastico ricco di soddisfazioni e crescita personale”.

Saluti istituzionali in altre scuole

In occasione della prima campanella, questa mattina l’Assessore all’Università e alle Politiche Giovanili Marco Battino ha rivolto i suoi auguri agli studenti delle scuole elementari Augusto Elia del quartiere Piano.

L’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Caucci ha salutato alunni, docenti e famiglie delle scuole primarie Conero e Montessori.