(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 CINEMA, AMATO (M5S) A GIULI: VIA DELEGHE A BORGONZONI E RIAPRIRE TAVOLI SU TAX CREDIT

Roma, 11 set. – “Al neoministro Alessandro giuli facciamo poche ma significative richieste per dare risposte concrete e immediate al mondo del cinema falcidiato da due anni di disastrosa gestione targata Sangiuliano. La prima: togliere le deleghe a colei che è stata il braccio armato del ministero negli ultimi anni in materia di riforme del cinema, Lucia Borgonzoni. Se il merito ha davvero un senso la sottosegretaria leghista non può continuare a occuparsi di cinema. La seconda: riavviare da subito il percorso sul tax credit convocando il prima possibile dei tavoli tematici al ministero con gli addetti ai lavori. Il tempo è poco: se già quest’anno sono state bruciate 1/3 delle giornate lavorative, cosa accadrà il prossimo visto che per le risposte bisogna attendere quasi un anno? Si rischia il crac per la quasi totalità delle produzioni, soprattutto indipendenti. Se Giuli intraprenderà questa strada troverà nel Movimento 5 Stelle piena disponibilità a contribuire sempre con l’obiettivo di tutelare i professionisti dello spettacolo e il mondo del cinema, vero fiore all’occhiello del nostro sistema culturale e industriale”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato.

