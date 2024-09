ARTE/SOSTENIBILITÁ: “Universal Contact” a Genova presso Agenzia Generali mostra Personale di Teorema Fornasari con i colori naturali di Oikos.

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 *Universal Contact: la mostra Personale di Teorema Fornasari con i colori

naturali di Oikos, presso Agenzia Generali a Genova.*

*”Se il mondo è vinto dalle persone senza scrupoli, a tutti gli altri

rimane l’intero universo.”*

L’Agenzia Generale Generali Italia di Genova Piazza Dante, da sempre

attenta alla promozione di cultura di alto livello, ospiterà la mostra

personale dal titolo “Universal Contact” dell’artista Teorema Fornasari,

nella suggestiva location dello Spazio ImmaginaGenova in Piazza Dante 39R.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 14 settembre al 20 ottobre.

La personale presenta opere preziose, arricchite da inserti in oro zecchino

e una gamma cromatica creata in collaborazione con Oikos, azienda leader

nel settore dei prodotti naturali ed ecologici per l’architettura.

“Oikos sostiene l’arte, la cultura e il benessere delle persone –

sottolinea *Claudio Balestri, fondatore e presidente di Oikos La Pittura

Ecologica* – l’arte rappresenta il punto più alto dell’espressione umana e

la nostra esperienza è da sempre a servizio degli innovatori e dei

professionisti che in ogni campo dedicano la loro vita a migliorare il

mondo. A Genova vivremo una grande esperienza, consci che la cultura ha

sempre bisogno di persone e strumenti in grado di valorizzare la bellezza

in ogni sua sfaccettatura”.

*L’arte del colore naturale. *

Nelle opere di Teorema Fornasari vengono impiegate finiture decorative

metallizzate a basso Impatto ambientale della linea IMPERIUM by Oikos, le

quali permettono di ottenere splendidi effetti decorativi in una vasta

gamma di tinte ed in funzione dello strumento impiegato.

Le lavorazioni a “Foglia d’Oro”, “Foglia d’Argento”, “Doratura” e “Polvere

d’Oro” sono state concepite da Oikos per donare sfarzo e prestigio agli

ambienti contemporanei, arricchendoli con gli elementi preziosi della

storia, ricordando immediatamente il fasto delle ville storiche.

Teorema Fornasari, già nota nel panorama internazionale dell’arte

contemporanea, offre attraverso questa esposizione un percorso guidato che

permette di approfondire il suo importante operato, capace da anni di