(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 L’associazione protagonista domenica 15 settembre un’iniziativa a carattere sociale

Todi, i giovani di Vega adottato il parco della Rocca

Obiettivo dei volontari è promuovere il senso civico e la cultura del rispetto dell’ambiente

Associazione VEGA, con il patrocinio del Comune di Todi e in collaborazione con Plastic Free, Generazione T, Fondazione Beverly Pepper e Gesenu, sempre più protagonista della vita socio-culturale cittadina.

Nell’ambito di un ambizioso progetto volto alla cura del centro storico attraverso la partecipazione attiva dei giovani, domenica 15 settembre si terrà la prima di una serie di giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti nelle aree verdi cittadine, coinvolgendo un ampio numero di volontari. Il primo appuntamento toccherà il parco urbano della Rocca.

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi alle ore 10:00, quando diverse squadre organizzate si divideranno nelle varie direzioni.

Chiarro il messaggio che l’associazione VEGA vuole mandare: i giovani non sono solo il futuro ma sono già attivi nel presente, impegnandosi a rendere la città più vivibile e sostenibile, sia attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative ricreative, ma anche riqualificando spazi trascurati da valorizzare e trasformare in luoghi di aggregazione.

“I giovani vogliono prendersi cura del loro territorio e dimostrare che con la collaborazione si possono raggiungere grandi risultati”, afferma Samuele Tomasselli, responsabile del progetto per Associazione VEGA, nota in città per l’organizzazione, tra l’altro, delle Notti Bianche, del Borgo degli Artisti, di Amati Festival e della gestione della Terrazza delle Lucrezie.

L’iniziativa di domenica, come detto, si inserisce in un contesto più ampio, dove la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, un maggior senso civico e la promozione di comportamenti sostenibili sono sempre più urgenti. La raccolta dei rifiuti è solo il primo passo di un percorso che mira a coinvolgere cittadini e istituzioni nella costruzione di un futuro più pulito.

“Siamo convinti che le nuove generazioni abbiano un’importante responsabilità nei confronti dell’ambiente, infatti per rivitalizzare un’area non è più sufficiente organizzare eventi e manifestazioni, ma crediamo che un luogo vada in un certo senso adottato prendendosene cura tutto l’anno”, è il pensiero dei ragazzi di VEGA, sodalizio che si contraddistingue per la giovane età dei componenti, che in media non supera i 25 anni.

Apprezzamento per l’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale, con l’assessore all’ambiente Elena Baglioni in prima fila. “Positiva l’iniziativa promossa da questi ragazzi come quelle organizzate nel tempo da altre associazioni cittadine. A fianco di un sempre più efficiente servizio di nettezza urbana va incentivata e promossa una cultura del rispetto dell’ambiente e dell’amore per la propria città”.