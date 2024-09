Corte Ue: Misure restrittive contro la Russia: è consentita la confisca dell’intero ricavato di un’operazione ricadente sotto il divieto di fornire servizi di intermediazione per attrezzature militari (Sent C-351/22)

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Misure restrittive contro la Russia: è consentita la confisca dell’intero ricavato di un’operazione ricadente sotto il divieto di fornire servizi di intermediazione per attrezzature militari

La Corte è inoltre competente ad interpretare una misura di portata generale di una decisione PESC che avrebbe dovuto essere messa in atto in un regolamento e che funge da fondamento ad una misura sanzionatoria nazionale

Sentenza della Corte nella causa C‑351/22 | Neves 77 Solutions

In allegato il comunicato stampa in italiano

