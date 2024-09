(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Consegnato il terzo nuovo acceleratore lineare per la Radioterapia varesina.

Quasi ultimato il piano di sostituzioni finanziato dal PNRR per 14,8 milioni di euro.

E’ stato consegnato sabato scorso l’ultimo dei tre acceleratori lineari da sostituire per la Radioterapia dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Per la precisione, si tratta del terzo di nuova acquisizione in tre anni, il secondo finanziato con il PNRR, per un valore di quasi 2,4 milioni di euro.

Nel dettaglio, la nuova macchina permette di massimizzare efficacia e precisione: consente, infatti, di erogare procedure che necessitano di altissima accuratezza, rendendo possibile la verifica basata sul confronto dell’anatomia interna del paziente con quanto previsto dalle immagini TAC utilizzate per lo studio del piano di trattamento, rilevando automaticamente le variazioni.

Per quanto riguarda il PNRR, ad ASST Sette Laghi sono stati assegnati 14,8 milioni di euro destinati all’acquisizione di 19 nuove grandi apparecchiature.

Con questi numeri, ASST Sette Laghi è una delle azienda lombarde che ha ottenuto il finanziamento più alto e tra quelle che lo hanno destinato alla sostitizione delle macchine di maggiore impatto e complessità, tra cui 2 acceleratori lineari, 2 RMN, altrettante TAC, 4 angiografi e una PET TAC.

Delle 19 apparecchiature, ne restano solo due da acquisire, che saranno consegnate entro fine anno. Parallelamente, è in corso il collaudo della PET TAC e l’installazione, appunto, del nuovo acceleratore lineare.

