[acspro] [CRUmbria-News] QT 7 – “Mancata trasposizione degli incarichi nell’Azienda Ospedaliera di Perugia”

mar 10 settembre 2024 A Bori (Pd) risponde assessore Coletto: "con il parere Aran

l’applicazione del contratto è uguale in tutte le aziende umbre. Sono

stati firmati accordi sindacali e non ci sono ricorsi”

(Acs) Perugia, 10 settembre 2024 – Nella sessione ‘Question time’

prevista nella seduta odierna dell’Assemblea legislativa’, il consigliere

Tommaso Bori ha presentato una interrogazione circa la “mancata

trasposizione degli incarichi di cui al CCNL 2019/2021 artt. 31 e 36 da parte

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia”.

Illustrando l’atto in Aula, Bori ha chiesto alla Giunta “se fosse a

conoscenza della questione relativa a mancata trasposizione degli incarichi,

anche a seguito del parere di Aran. E se ne era a conoscenza, quali sono le

motivazioni alla base della mancata vigilanza e mancato intervento su tali

azioni poste in essere dall’Azienda ospedaliera di Perugia. Le Aziende

sanitarie, secondo il contratto nazionale di lavoro del comparto sanità

2019- 2021, devono provvedere a definire il sistema degli incarichi. Nelle

Aziende umbre non è mai stato attuato il processo di istituzione ed

assegnazione degli incarichi di funzione previsto dal contratto 2016/2018,

così sono continuati ad esistere sia i coordinamenti che le posizioni

organizzative. Neanche l’Azienda ospedaliera di Perugia lo ha fatto,

limitandosi a cambiare la denominazione dei coordinamenti e degli incarichi

di posizione in incarichi di funzione. La mancata istituzione degli incarichi

di funzione ha comportato l’inapplicabilità della norma transitoria del

contratto 2016/2018 per cui ‘gli incarichi di posizione e coordinamento

attribuiti alla data di sottoscrizione del contratto restano in vigore fino

al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi

di funzione’. Una corretta applicazione del contratto 2019/2021 avrebbe

dovuto comportare la trasposizione dei coordinamenti e degli incarichi

restando ferma la scadenza precedentemente definita. Le Aziende umbre, però,

non hanno posto in essere la trasposizione degli incarichi. Alla data di

entrata in vigore del contratto (2 novembre 2022) erano ancora in essere gli

incarichi in regime di prorogatio, senza l’individuazione di una data di

scadenza. Alla luce di questa situazione la Regione Umbria ha posto

all’Aran un quesito in tema di applicazione del contratto. Nel 2024

l’Azienda di Perugia ha di fatto applicato la trasposizione solo per alcuni

incarichi. Nella risposta alla Regione Aran dice che la trasposizione degli

incarichi va fatta mantenendo la durata precedentemente definita, ma poiché

tutti gli incarichi del comparto erano in regime di prorogatio a causa della

mancata applicazione del precedente contratto, gli incarichi in essere

dovevano essere trasposti per cinque anni. Ad oggi risulta che l’Azienda

Ospedaliera di Perugia non abbia trasposto alla data del 1 gennaio 2023 tutti

gli incarichi dell’area di comparto in essere alla data del 2 novembre

2022, riconferendoli per la durata di 5 anni, ma al contrario, non tenendo

conto dell’articolo 36 del contratto nazionale e dell’interpretazione

Aran, ne ha soppressi alcuni, trasposti altri ed avviato le selezioni per il

conferimento dei restanti. Nel rispetto della normativa vigente tutti gli

incarichi devono essere stati assegnati con apposita selezione pubblica,

invece risulta ad oggi essere stato conferito un incarico senza indizione

della prova selettiva. La Regione Umbria, una volta acquisito il parere Aran,

risulta che non abbia correttamente vigilato sull’operato dell’Azienda

Ospedaliera di Perugia”.