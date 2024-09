(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

Umanizzazione delle cure: l’AOU di Modena partecipa per la prima volta al Festival della Filosofia

Mercoledì 11 settembre 2024, ore 14,30

Direzione Generale del Policlinico di Modena

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena partecipa al Festival della Filosofia con due laboratori e una conversazione, uniti dal fil-rouge dell’umanizzazione delle cure che sono fortemente legati sia al concetto di Psiche sia a quello di equilibrio, scelti come temi fondanti dell’edizione 2024 del Festival.

Alzare gli occhi è uno dei modi migliori per comprendere sé stessi. Questa la tag-line del Festival della Filosofia 2024 che ha tema psiche e che ha scelto come immagine una luna piena (opera di Ernesto Tuliozi) che richiama equilibri sempre incerti tra la follia e la ragione, racconta di influenze e incidenze ormai proverbiali sui caratteri umani. È metafora della grande distanza e al contempo della profonda presenza. L’edizione 2024 del Festival della Filosofia, dedicata a Psiche, l’ha scelta come immagine ufficiale.

Gli eventi del Festival della Filosofia promossi dall’AOU di Modena saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 3 settembre alle ore 14.30 presso la Direzione Generale del Policlinico di Modena, via del Pozzo 72, Quinto Piano, Ingresso 1.

Interverranno:

Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’AOU di Modena

Daniele Francesconi, Direttore Scientifico Festival della Filosofia

Francesca Maletti, Vicesindaca e Assessora a Sanità e servizi connessi del Comune di Modena

