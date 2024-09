(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Ministero della Cultura

MUSEI NAZIONALI DI SIENA

Siena 09 settembre 2024

Presentazione del progetto: “LUX FEMINAE – Donne e Madonne – Danzare il

femminile nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Siena”

Si è tenuta oggi 09 settembre 2024, alle ore 11:30, presso la sala Cenacolo della Pinacoteca Nazionale

di Siena, la conferenza stampa di presentazione del progetto “LUX FEMINAE – Donne e Madonne –

Danzare il femminile nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Siena”

Il progetto è nato in seno alla vincita del bando del Ministero della Cultura – Direzione Generale

Spettacolo per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo in istituti e luoghi della cultura ed è stato

presentato dalla Pinacoteca Nazionale di Siena, per la direzione artistica di Francesca Lettieri

(Compagnia Adarte). Verrà realizzato grazie al contributo ministeriale, al contributo della Pinacoteca

Nazionale di Siena, al contributo di Fondazione Toscana Spettacolo e con il patrocinio dell’Università

degli Studi di Siena, dell’Università per Stranieri di Siena e di Icom.

Il ricco programma, che si terrà dal 16 settembre al 26 ottobre 2024, vede aprire la rassegna lunedì 16

settembre 2024, alle ore 17:30, presso l’Aula Magna Rettorato dell’Università degli Studi di Siena,

l’Opening Event “Cambiare la visione nell’architettura e nelle istituzioni come artista donna”, un

incontro-conferenza con Sasha Waltz, coreografa e direttrice artistica della compagnia Sasha Waltz &

Guests. Straordinaria artista innovatrice, il lavoro coreografico di Sasha Waltz spinge la danza

contemporanea verso nuovi orizzonti interdisciplinari tra musica, architettura e arti visive.

Interverranno alla conferenza il Direttore dei Musei Nazionali di Siena Axel Hémery e Raffaella

Tramontano, commissaria della Commissione Consultiva MIC per lo spettacolo dal vivo. Francesca

Lettieri, coreografa e direttrice artistica della Compagnia Adarte dialogherà con Sasha Waltz del suo

approccio alla coreografia e del suo ruolo nella scena coreutica contemporanea.

Pinacoteca Nazionale di Siena

Ministero della Cultura

MUSEI NAZIONALI DI SIENA

Il programma proseguirà con una rassegna di danza, che prevede delle matinée per le scuole, una

tavola rotonda fra direttori di musei, docenti universitari e realtà impegnate in produzioni culturali

(ospite speciale sarà Robyn Orlin, ballerina e coreografa sudafricana, impegnata in un progetto presso

il Louvre). Gli ultimi due appuntamenti saranno dedicati a due creazioni per la Pinacoteca che si

relazioneranno.

La rassegna prevede il seguente calendario:

Lunedì 16 settembre ore 17:30: Opening Event: “Cambiare la visione nell’architettura e nelle

istituzioni come artista donna” Incontro-conferenza con Sasha Waltz, coreografa e direttrice artistica

della compagnia Sasha Waltz & Guests. (Aula Rettorato dell’Università degli Studi di Siena)

Sabato 21 settembre alle ore 16:00 e 17:30 Gente di Michela Lucenti-Balletto Civile (Pinacoteca

Nazionale di Siena)

Giovedì 26 settembre alle ore 16:00 e 17:30 Oppio della Compagnia Francesca Selva (Pinacoteca

Nazionale di Siena)

Sabato 28 settembre dalle ore 21.30: Songs of Extinction di Annalì Rainoldi-DANCHEHAUSpiùCentro Nazionale di Produzione della Danza e Bach di María Muñoz – Compagnia spagnola Mal Pelo

(Pinacoteca Nazionale di Siena)

Sabato 5 ottobre alle ore 16:00 e 17:30: Ravel di Virginia Spallarossa-Compagnia Dejà

Donné( Pinacoteca Nazionale di Siena)

Lunedì 7 ottobre alle ore 11.00: Simbiosi di Roberto Tedesco – produzione KLM- Kinkaleri/Le

supplici/mk matinée per le scuole (Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla)

Giovedì 17 ottobre ore 10.00: Tavola rotonda Danza e Museo, per una nuova forma di arte

partecipata (Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla)

Venerdì 18 ottobre alle ore 21:30 e sabato 19 ottobre alle ore 11:30 e 17:30: Astra di Francesca

Lettieri Compagnia ADARTE (creazione per la Pinacoteca)

Venerdì 25 ottobre alle ore 21:30 e sabato 26 ottobre alle ore 11:30 e 17:30: Culpa et Gratia di

Paola Vezzosi Compagnia ADARTE (creazione per la Pinacoteca)

Pinacoteca Nazionale di Siena

Ministero della Cultura

MUSEI NAZIONALI DI SIENA

IL PROGETTO

LUX FEMINAE-Donne e Madonne propone un ambizioso progetto artistico di interazione tra danza

contemporanea, storia dell’arte e spazi museali interrogandosi sulla forza evocatrice dei capolavori

ospitati nella Pinacoteca Nazionale e sulla loro attuale contemporaneità.

Le sale di questo straordinario museo regalano, agli occhi del visitatore, uno stupefacente e variegato

universo iconografico che nei secoli si racconta offrendoci la genesi di alcune interpretazioni del

mondo femminile, ancora molto presenti nella nostra cultura. Una carrellata di archetipi del femminile

che, tranne rarissimi casi, come nell’opera di Lavinia Fontana “Ritratto di donna con cagnolino”, sono

punti di vista elaborati da uomini, tutti ancora molto attuali. Tra queste opere sono conservate

meravigliose immagini sacre in cui la Vergine, donna per eccellenza, è rappresentata come

emanazione della luce divina. (Un esempio è la “Madonna dei Francescani” di Duccio di

Buoninsegna). In altre opere la donna è angelicata, associata alla grazia e all’amore puro ed eterno,

alla tenerezza, alla sensibilità, alla delicatezza, alla pazienza e alla comprensione, è una donna sposa e

madre che si prende cura della casa, che accudisce il marito e i figli secondo un canone di bellezza

misurato, espressione esteriore di un equilibrio interiore. Questo tipo di donna è mite, pronta al

sacrificio ma è anche complice delle altre donne con cui condivide limiti e aspirazioni. (Alcuni

esempi sono: la “Nascita di Maria Vergine” di Paolo di Giovanni Fei, la “Visitazione” di Pietro di

Francesco degli Orioli e la “Nascita della Vergine” del Beccafumi). Altre opere ci suggeriscono

ritratti di donne con caratteristiche mutuate dal mondo maschile: sono donne che votate alla castità,

rinunciano alla propria sensualità e, si presentano in una rigorosa fissità, comunicando all’osservatore

potere, austerità e ricchezza. (“Elisabetta I d’Inghilterra”, di Quentin Metsys il Giovane) In altre

opere, al contrario, la donna è ritratta come una creatura sensuale, ha il corpo “scomposto” e

tormentato da un conflitto interiore tra forza, passione e fragilità. (La “Ghismunda” di Bernardino

Il progetto si ispira a queste opere e agli spazi di questo museo interrogandosi sull’origine degli

archetipi femminili che ancora governano il nostro pensiero e sul loro processo di “reincarnazione”

nella realtà contemporanea attraverso il linguaggio della danza.

Pinacoteca Nazionale di Siena