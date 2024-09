Invito stampa Lun. 23 settembre ore 11 – Premiazione Maestri del Gusto di Torino e provincia 2025-2026

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

INVITO STAMPA

Lunedì 23 settembre ore 11

Centro Congressi Santo Volto di Torino

via Borgaro 1 – Torino

Premiazione Maestri del Gusto di Torino e provincia 2025-2026

Appuntamento Lunedì 23 settembre alle ore 11 presso il Centro Congressi del Santo Volto di Torino per conoscere finalmente i nuovi Maestri del Gusto di Torino e provincia 2025-2026.

La selezione, curata ogni due anni dalla Camera di commercio di Torino, Slow Food e Laboratorio Chimico camerale, raccoglie i migliori rappresentanti della tradizione agroalimentare torinese: artigiani, commercianti, produttori, inventori ed esponenti del gusto locale in tutte le sue forme, dal dolce al salato, dai vini ai salumi, dai liquori al tè, senza dimenticare la pasticceria più pregiata, il cioccolato innovativo, i formaggi di alpeggio, la pasta fresca e tante altre specialità.

La cerimonia di premiazione sarà anche l’occasione per presentare le attività previste durante Terra Madre Salone del Gusto, dal 26 al 30 settembre al Parco Dora, con il coinvolgimento dei nuovi Maestri, ma anche dei rappresentanti delle altre selezioni camerali, vini Torino DOC e formaggi Torino Cheese, oltre agli esponenti proposti da associazioni di categoria e consorzi di produttori.

