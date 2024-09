COMUNICATO STAMPA – Dal 13 al 17 settembre anche a Incisa tornano le feste del Perdono

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 *Dal 13 al 17 settembre anche a Incisa tornano le feste del Perdono*

*Dopo quello di Figline, anche Incisa si prepara ad accogliere tante

iniziative insieme al suo Palio: quello dei Ciuchi*

*PALAZZO COMUNALE, 9 SETTEMBRE 2024* – LunaPark, stand enogastronomici,

musica, spettacoli, sport, mercato straordinario, esibizione degli

Sbandieratori dei Borghi e Sestieri fiorentini e di Porta senese

(vincitrice del Palio di San Rocco di Figline), l’immancabile Palio dei

Ciuchi e la competizione tra le contrade incisane. Sono le principali

attrazioni delle Feste del Perdono di Incisa, in programma dal 13 al 17

settembre in centro.

*PROGRAMMA -* Si parte venerdì 13 con l’apertura del LunaPark in via

Olimpia, che fino alle 20 manterrà le sue attrazioni a metà prezzo (escluso

i giochi a premi). Alle 17 apriranno i battenti anche gli stand

enogastronomici in piazza Santa Lucia (aperti anche domenica in orario

8-20, lunedì in orario 17-24 e martedì, sempre in orario 17-24), dove alle

21 si esibirà Martina Lo Piccolo’s band.

Sabato 14 ci sarà spazio per il “Torneo di Tennis del Perdono” (primo

appuntamento al Centro Sportivo Borgonovo alle 15; si replica alle 15 di

domenica 15), per il mercato straordinario (ore 17-24, in via XX

settembre), per la sfilata di moda per bambini in collaborazione con i

negozi Bimbomix di Figline, Gianburrasca di San Giovanni e Art&Baloon di

Figline (ore 17, piazza Santa Lucia). L’intrattenimento sarà invece

affidato all’Orchestra Bandao, con il suo spettacolo itinerante (17,30), e

ai concerti di Fiordaliso (ore 21) e MamaLover (a seguire, sempre in piazza

Santa Lucia).

Domenica 15 in piazza Santa Lucia, oltre al mercato straordinario (ore

16.30), è in programma l’esibizione del Centro Studi Danza Incisa insieme

all’APD Gruppo Sport e Cultura (ore 16,30) e delle Amagirl (ore 21).

Lunedì 16 settembre sarà dedicato invece alla tradizionale Sfilata delle

Contrade del Palio dei Ciuchi, con la partecipazione degli Sbandieratori

dei Borghi e Sestieri fiorentini, insieme a Porta Senese (vincitrice del

Palio di San Rocco) in piazza dell’Unità. La serata si concluderà con

l’esibizione degli Sbandieratori e con la Corrida “Contrade allo Sbaraglio”

(ore 21,30 in piazza Pertini).

Infine, martedì 17 settembre la festa si chiuderà in grande stile con il

“Superstar Show” e il tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi

sull’Arno, curati dalla ditta Fratelli Soldi.

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione in via Olimpia sarà

allestito il Luna Park, mentre in piazza Santa Lucia è in programma lo

Street food.

*BIGLIETTI -* I biglietti saranno in vendita da sabato 14 alle 16 (fino a

esaurimento) presso lo stand della Compagnia delle Contrade in piazza

Auzzi. Biglietto tribuna centrale: 10 euro

“La Festa del Perdono è uno dei momenti più attesi dell’anno per la nostra

comunità, un’occasione in cui tradizione e modernità si incontrano,

offrendo a tutti l’opportunità di riscoprire le radici del nostro

territorio e di vivere dei momenti di condivisione e intrattenimento. Siamo

orgogliosi di poter presentare un programma così ricco e coinvolgente, che

valorizza le eccellenze locali e contribuisce a promuovere il territorio,

in tutte le sue sfaccettature, unendo le tipicità di Incisa a quelle di

Figline. Ringraziamo tutte le associazioni e i volontari che, con il loro

impegno, rendono possibile questo grande evento”, commenta l’assessore agli

eventi, Federico Cecoro.

“Pochi giorni fa, a Figline, festeggiavamo la vittoria di Porta senese

insieme a tutte le altre Porte, che hanno dato prova di grande abilità.

Questa settimana ci prepariamo ad accogliere il Perdono di Incisa e il suo

Palio, quello dei Ciuchi, che metterà alla prova le contrade incisane e

metterà in luce le grandi doti organizzative di tutti i volontari che, ogni

anno, si impegnano per rendere possibile tutto ciò. Inoltre, il Perdono di

Incisa sarà ‘contaminato’ dalla presenza degli Sbandieratori e da Porta

Senese, che sfileranno lunedì 16 a dimostrazione dello spirito di comunità

che unisce i due capoluoghi comunali”, conclude il sindaco Valerio

Pianigiani.

In foto: Alessandro Betti, presidente Compagnia delle Contrade e Palio dei

Ciuchi; Federico Cecoro, assessore Eventi; Silvia Capanni, vicepresidente

Pro loco Aldo Caselli; Sabrina Gambassi, presidente Pro loco Aldo Caselli;

Valerio Pianigiani, sindaco; Monica Ciari, consigliera Pro loco; Gianmarco

Fani, presidente Centro commerciale naturale Le Botteghe del Petrarca;

Dario Picchioni, assessore Cultura; Letizia Tempesti, Confesercenti Firenze

