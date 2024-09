(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

lun 09 settembre 2024

*AUPI, SERVE SUBITO DASPO PER CONTRASTARE AGGRESSIONE A SANITARI *

*Iacob: “Operatori devono avere qualifica di pubblici ufficiali”*

Dopo il caso del tentativo di linciaggio di medici e infermieri

all’Ospedale di Foggia – l’ennesimo episodio di violenza degli ultimi mesi

-, Ivan Iacob, segretario generale nazionale del sindacato degli Psicologi

italiani AUPI, ha ribadito, con forza, la necessità di adottare strumenti

di contrasto, che già da mesi sono allo studio della sua associazione e del

Parlamento che ora devono trovare concreta e celere applicazione.

“Il ddl che prevede il Daspo a chi attua violenza contro i sanitari,

presentato dal senatore Ignazio Zullo, in commissione Lavoro e Sanità, ci

appare un primo passo, un segnale importante di attenzione, che speriamo si

concretizzi quanto prima sperando che si convincano della bontà di questa

norma tutte le parti politiche. Indipendentemente dal rapporto di lavoro

autonomo o dipendente, le pene siano il più possibile severe rispetto a

quanto già previsto dal Codice penale. La sicurezza degli operatori

sanitari e sociosanitari è, infatti, un’emergenza nazionale che abbisogna

di iniziative per promuoverla, realizzarla e consolidarla”.

“È evidente che la situazione è di estrema gravità – ricorda ancora Iacob –

tale da richiedere un intervento da parte delle istituzioni complesso e

articolato ricordando che i professionisti della salute sono i protagonisti

determinanti nel processo di prevenzione, cura e riabilitazione per il

benessere biopsicosociale dell’individuo e della collettività. È

altrettanto indubbio, che le continue e perduranti aggressioni verbali ma

spesso anche fisiche comportino per il professionista della salute che le

riceve gravi conseguenze. Per quanto riguarda gli Psicologi, ci sono leggi

come la Cartabia che espongono i colleghi a costanti minacce insulti o

addirittura cause rispetto a richieste effettuate dal sistema giudiziario”.

L’AUPI chiede, quindi, una “quanto mai necessaria e non rinviabile, da

parte di Parlamento, Governo e Regioni” strategia completa ed articolata

tale da garantire ai professionisti della salute ambienti di lavoro sereni

e sicuri, “premessa necessaria perché possa espletare al massimo e con

tranquillità la sua attività di garanzia per il diritto alla salute”.

Questa dovrebbe prevedere, politiche aziendali, formazione del personale,

azioni per la sicurezza sul posto di lavoro, supporto psicologico agli

operatori, collaborazione con le autorità, sensibilizzazione ed educazione,

protezione legale

Il sindacato degli Psicologi chiede, infine, con forza, che l’operatore

sanitario e sociosanitario sia riconosciuto come pubblico ufficiale, quale

strumento indispensabile per arginare le violenze.

