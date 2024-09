Nota stampa ITA Airways: nessun volo cancellato per sciopero del 7 settembre e adesione molto limitata

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

ITA Airways: nessun volo cancellato per sciopero del 7 settembre e adesione molto limitata

Roma, 8 settembre 2024 – ITA Airways comunica che, con riferimento allo sciopero dalle ore 13:00 alle 17:00

di ieri 7 settembre, le operazioni di volo della Compagnia sono state regolari, non è stato cancellato alcun

volo e non ci sono stati disagi per i passeggeri.

Le adesioni allo sciopero, indetto solo da due sigle sindacali, FIT CISL e UGL, sono state inferiori a una decina

(una tra il personale navigante e 8 all’interno del contact center).

