COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – IL PERSONALE TECNICO DELLA PROVINCIA IMPEGNATO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

ALLERTA ARANCIONE: IL PERSONALE TECNICO DELLA PROVINCIA IMPEGNATO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

DECINE DI INTERVENTI PER PICCOLE FRANE E RAMI PERICOLANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI PER EVITARE LA CHIUSURA DEI VARI TRACCIATI

LE ATTIVITÀ PROSEGUIRANNO SU TUTTO IL TERRITORIO SPEZZINO SINO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO

Proseguiranno anche nelle prossime ore, anche oltre il termine dell’allerta arancione in corso, le attività portate avanti dei tecnici del settore viabilità e del settore tecnico della Provincia della Spezia n questo fine settimana per garantire sicurezza lungo gli oltre 550 chilometri di strade provinciali.

I tecnici dell’Ente hanno operando per risolvere una serie di situazioni emergenziali dovute alla condizione di maltempo che sta segnando anche il territorio spezzino, garantendo rispondere a molte richieste di intervento di enti locali e cittadini, in modo da evitare disagi e la chiusura dei percorsi.

Le squadre tecniche hanno operato un po’ in tutte le tratte per più attività tra cui si segnalano gli interventi di messa in sicurezza della carreggiata nella zona di Zanego, nel comune di Lerici, e lungo la strada provinciale SP 530 tra Marola e Fabiano, zona Acquasanta, dove il personale è intervenuto assieme ai tecnici del Comune della Spezia, della Polizia Locale, di Acam e di alcuni volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato per il ripristino di un tratto segnato da un allagamento e dalla presenza di fango e detriti.

“Dall’inizio dello stato di allerta, sino alla fase più critica, il personale del nostro servizio tecnico ha garantito una presenza costante lungo le strade spezzine _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini, che ha voluto rimarcare l’impegno garantito da tutto il personale in servizio _ per fare fronte alla giornata di oggi sono state organizzare delle squadre impegnando una decina di persone, oltre a questo sono stati attivati tre geometri ed un ingegnere del servizio di reperibilità, in aggiunta ad una pattuglia della Polizia Provinciale.

Oltre alle attività di messa in sicurezza è stato garantito il sopralluogo nei siti segnati da oggettive criticità come le aree già colpite da frane, le infrastrutture (in particolare i ponti) ed i luoghi in cui abbiamo cantieri aperti. A fine pomeriggio tutti gli interventi, in particolare le località dell’entroterra e della costa, si soni conclusi. Ovviamente anche nelle prossime ore il livello di attenzione non si potrà tenere basso. Infatti, anche dopo la fine dell’allerta meteo, dovremo mantenere il monitoraggio del territorio e di una serie di situazioni che potrebbero manifestarsi con ulteriori criticità gravando lungo le reti stradali di nostra competenza.

Chiediamo, in questi casi, di mantenere la massima prudenza nel percorrere le strade provinciali, specialmente dove vi sono cantieri in corso o tratte segnate da forti piogge.

Proprio per garantire la massima sicurezza il nostro personale sta lavorando in coordinamento con i Sindaci e le varie forze della Protezione civile”.

In queste ore, ma si proseguirà ben oltre la conclusione dell’allerta meteo di livello giallo che segnerà il territorio provinciale anche domani, le squadre sono state attivate per problematiche prevalentemente legate a eventi franosi o smottamenti, tutti di piccola entità. Le condizioni meteo in corso richiedono di prorogare l’attività di presidio e intervento sul territorio sino alla ripresa della situazione di normalità che, proprio per le caratteristiche dell’area provinciale, vuol dire con monitoraggi e capacità di pronto impiego anche nei prossimi giorni.

La Spezia 8 settembre 2024

——————————————

[cid:abf21655-2aa5-4ca9-a5ad-244c9c91bbd6]

Provincia della Spezia