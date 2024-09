Rai Cinema Premi Venezia 81. COMMENTO PAOLO DEL BROCCO E NICOLA CLAUDIO

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

COMMENTO DI PAOLO DEL BROCCO, AMMINISTRATORE DELEGATO E DI NICOLA CLAUDIO, PRESIDENTE

CONCORSO

VERMIGLIO DI MAURA DELPERO

LEONE D’ARGENTO – Gran Premio della Giuria

Giornate degli Autori: TAXI MONAMOUR di Ciro De Caro vince il Premio del Pubblico

VERMIGLIO di Maura Delpero vince il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’81. edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

“La voce di Maura Delpero si afferma sulla scena del cinema italiano e internazionale e al suo secondo film dimostra una mano sicura nella scrittura e nel padroneggiare la macchina da presa, mettendo in scena un mondo che attraverso il racconto di una vicenda personale diventa memoria collettiva – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

Quella di Maura Delpero è una voce femminile potente che ha trovato la forza di farsi ascoltare e apprezzare anche all’estero. Un’autrice che sapevamo avere una cifra stilistica fuori dal comune, in grado di proporre storie senza tempo e di esplorare in profondità l’animo umano, affrontando temi sempre attuali come la ricerca dell’indipendenza e la maternità.

Rai Cinema crede nel suo cinema dal suo esordio e siamo particolarmente felici di festeggiare questo riconoscimento, oltre che con lei, anche con Francesca Andreoli di Cinedora, produttrice del film.

In questi anni ci siamo impegnati a fondo per dare spazio al lavoro delle autrici e professioniste della nostra industria e questo bellissimo traguardo, raggiunto insieme a due di loro, conferma il valore di quanto seminato che, eravamo certi, prima o poi avrebbe avuto il suo riconoscimento.

Ci congratuliamo anche con Ciro De Caro per il Premio del Pubblico – Giornate degli Autori a TAXI MONAMOUR, una piccola epopea di solitudini lontane, che inaspettatamente si fondono per un viaggio nel femminile e nelle criticità della nostra epoca, che ha colpito il cuore degli spettatori”.

“È stato un onore poter essere in Concorso con quattro opere italiane, che Rai Cinema ha contribuito a produrre, e un film internazionale come Maria di Pablo Larraín che distribuiremo in sala con 01 Distribution – aggiunge Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema.

Autori e autrici di generazioni diverse, talenti emergenti e maestri: ventiquattro titoli in totale tra film, documentari e cortometraggi presentati nelle sezioni del Festival. Il nostro compito è stato quello di costruire un percorso con ognuno di loro, che permettesse di portare sullo schermo vicende diverse, punti di vista originali, con linguaggi classici e più contemporanei che hanno sempre delineato le scelte editoriali di Rai Cinema. Ringraziamo la Rai per il sostengo costante e prezioso nell’essere al nostro fianco nella funzione produttiva vicina al cinema italiano”.