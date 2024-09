PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: MELONI, PUBBLICATO ONLINE L’AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

Cagliari, 7 settembre 2024 – E’ stato pubblicato sul sito della Regione Sardegna l’avviso per l’apertura della procedura semplificata per la co-progettazione degli atti aggiuntivi della Programmazione territoriale, relativamente alle manifestazioni di interesse già presentate durante la seconda finestra della procedura di ottimizzazione, come presentato nelle scorse settimane dal vicepresidente e assessore della programmazione, Giuseppe Meloni in un incontro con sindaci e presidenti delle Unioni di comuni e Comunità montane con il Centro Regionale di Programmazione.

Il percorso di ottimizzazione ha previsto due finestre per la presentazione di manifestazioni di interesse, finalizzate a ottenere finanziamenti aggiuntivi per valorizzare i progetti territoriali in corso. Con la pubblicazione dell’avviso, si avvia concretamente la fase operativa per le proposte presentate in risposta alla seconda finestra temporale, promuovendo una costruzione “dal basso” dei progetti di sviluppo.

L’avviso semplifica la presentazione delle proposte di intervento, dei diversi Comuni di ciascuna Unione di Comuni e di Comunità Montana, tramite la piattaforma digitale SIPES, facilitando l’interazione tra la Regione e i territori. Sono previsti due step: il primo, dal 12 al 19 Settembre, per l’aggiornamento delle strategie di progetto; il secondo, dal 16 Settembre al 18 Ottobre, per la presentazione delle proposte specifiche da parte dei Comuni, delle loro Unioni e Comunità montane.

“Avviamo concretamente la seconda fase della ottimizzazione del percorso di Programmazione territoriale, sulla quale crediamo fermamente per il rilancio del contesto socio-economico della Sardegna. La digitalizzazione delle attività della Pubblica amministrazione è fondamentale per garantire procedure più semplici e, soprattutto, più veloci – spiega Giuseppe Meloni – e con questa ulteriore semplificazione garantiamo una programmazione degli investimenti sui territori più rapida ed efficace. Come Regione dobbiamo essere in grado di accorciare i tempi delle procedure, renderle più snelle e dare risposte tempestive alle esigenze dei cittadini e delle comunità. Da questo punto di vista l’utilizzo delle tecnologie digitali può fare tanto, perché azzera le distanze, riduce le tempistiche, limita le possibilità di errore nella compilazione. Abbiamo quindi voluto introdurre nel percorso della Programmazione territoriale, una nuova modalità di interazione con i territori, consentendo un dialogo più immediato attraverso una piattaforma informatica interattiva che faciliterà le Unioni di comuni e le Comunità montane nell’elaborazione di proposte progettuali e renderà più semplice strutturare progetti concretamente coerenti e finanziabili con le risorse della programmazione 2021-2027, per creare azioni positive legate alle esigenze delle comunità con proposte omogenee e non frammentarie della distribuzione delle risorse nel territorio regionale” – conclude il vice presidente.

Tutta la documentazione e le indicazioni operative per la compilazione sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente pagina: [ https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=96967 | https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=96967 ] ).

