Molinaro_ sui danneggiamenti e furti alla cooperativa “Ciarapani” di Progetto Sud di don Giacomo Panizza. Chi lavora per gli “ultimi” non deve essere toccato

Roma, 7 Settembre 2024

Pietro Molinaro

Presidente Commissione consiliare

“Contro il fenomeno della ‘ndrangheta,

della corruzione e dell’illegalità diffusa”

Molinaro_ sui danneggiamenti e furti alla cooperativa “Ciarapani” di Progetto Sud di don Giacomo Panizza

Purtroppo, quello delle minacce, danneggiamenti e furti in Calabria è sempre un tema caldo. Se ancora un manipolo di delinquenti incoscienti ancora crede che così si indebolisca un sistema di servizi alle persone fragili è completamente fuori strada. La Comunità Progetto Sud ha sempre reagito con orgoglio raddoppiando gli impegni. Ma adesso non basta più! Davanti a quanto accaduto occorre reagire istantaneamente e in modo altamente efficace sia sul versante delle indagini con la consueta professionalità delle forze dell’ordine che da parte della società responsabile in tutte le sue articolazioni. Queste canaglie non demordono e continuano a sfidare. Ma neanche noi cediamo e non ci fermeranno queste continue minacce e danneggiamenti. Tutti insieme andremo avanti in questa battaglia di liberazione dei nostri territori dalla malavita. Concordo con don Giacomo quanto afferma che “Tali crimini indeboliscono le economie delle nostre associazioni e cooperative sociali” e questo non possiamo permettercelo soprattutto in presenza di tante e troppe situazioni di fragilità delle persone. Alla Comunità Progetto Sud e ai lavoratori e volontari, a don Giacomo e in modo particolare alle persone fragili e alle loro famiglie va tutta la mia solidarietà che nei prossimi giorni manifesterò di persona recandomi nella struttura colpita.

Questo quanto dichiara il Presidente della Commissione Consiliare antindrangheta Pietro Molinaro

