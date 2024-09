Comunicato stampa: Sapore di Sale 2024. Si conclude domenica 8 settembre la 28esima edizione della manifestazione che celebra il Sale Dolce di Cervia.

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

Sapore di Sale 2024: si conclude domenica 8 settembre la 28esima

edizione della manifestazione che celebra il Sale Dolce di Cervia

Dopo il ricco programma di sabato 7 settembre, con protagonista la rievocazione storica della

Rimessa del Sale, domenica 8 settembre si conclude la manifestazione, con una serie di

appuntamenti all’insegna di tradizione, cultura, gastronomia, internazionalità.

Alle ore 10.30 è in programma la Passeggiata patrimoniale a cura dell’Associazione Festa

“Cervia e il sale”. Partenza dalla Torre San Michele. Per informazioni e iscrizioni scrivere a

Alle ore 11 la Società di Mutuo Soccorso tra Salsamentari di Bologna, una delle più antiche

associazioni d’Italia che aggrega le più importanti realtà gastronomiche della città, porta a

Cervia i prodotti del Tagliere dei Salsamentari, in primis la mortadella. Cervia accoglie

Bologna “La Grassa”, culla della buona tavola e del buon gusto con i prodotti della tradizione

culinaria petroniana. Il Food Truk “Bar Stellino” di Loris Marcheselli propone quattro prodotti

del Tagliere dei Salsamentari (De.Co): la mortadella, la tigella, lo squacquerone e il friggione.

Dalle ore 17 alle ore 19.30 al Magazzino del Sale Torre Laboratori Gastronomici dedicati

alla Gastronomia Bolognese

Alle ore 17 i Tortellini della Ristoassociazione Tour-tlen di Bologna, in Brodo (De.Co).

Conduce Lucia Antonelli “la Regina del tortellino”.

Ore 18.15 le Tagliatelle e il vero ragù alla bolognese (De.Co). Conduce Lucia Antonelli con

un rappresentante degli Apostoli della Tagliatella di Bologna

Ore 19.30 incontro con l’uomo della mortadella di Bologna Davide Simoni, presidente Mutua

Salsamentari 1876 e celebre salumiere nel quadrilatero di Bologna.

In abbinamento ai tre laboratori i vini del Consorzio Vini Colli Bolognesi.

Posti limitati, max 30 persone. Le degustazioni sono a pagamento, su prenotazione al 339

Alle ore 18, nella banchina davanti al Magazzino del Sale, banco d’assaggio di vini del

territorio romagnolo, a cura dell’AIS Romagna in collaborazione con il consorzio vini di

Romagna.

Alle ore 19.30, nel cuore della salina, al ristorante “Acervum”, in via Madonna della Neve 15,

“Tramonto al Sapore di Sale” con cocktail, birra e taglieri al Sale Dolce di Cervia.

A seguire, alle ore 20.30, sempre ad Acervum, cena a quattro mani a cura dello chef

Domenico Magnifico e della cuoca bolognese di Castiglione dei Pepoli Lucia Antonelli, “la

regina del tortellino”. La cena festeggia i 20 anni del Sale Artigianale della Salina Camillone,

dal 2004 Presidio Slow Food e il gemellaggio tra la Salina di Cervia e la Mutua Salsamentari

di Bologna (prenotazioni allo 0544.71156).

Si ricorda che per gli amanti della natura sono in programma diverse escursioni giornaliere

all’area naturalistica e produttiva delle saline di Cervia, a cura di Cooperativa Atlantide

alla salina Camillone con il Gruppo Culturale Civiltà Salinara per vedere la raccolta del sale

con gli antichi attrezzi in legno e ascoltare il racconto dei salinari.

Alle Terme di Cervia, gadget in omaggio a chi acquista un ingresso per due al Percorso

Termale con acqua di salina: piscine, percorso vascolare, terrazze con area relax e vasche

idromassaggio. Il percorso include la doppia vasca ipertonica ad alta salinità, eccezionale per

Cervia Sapore di Sale è organizzata da Cooperdiem in collaborazione con Atlantide, gode

del sostegno del Comune di Cervia, del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della

Provincia di Ravenna e del Parco del Delta del Po.

Info e aggiornamenti su http://www.cerviasaporedisale.it

Cervia, 7 settembre 2024

