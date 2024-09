COMUNICATO STAMPA -BLUE TONGUE: CHIARIMENTI DAL DIPARTIMENTO VETERINARIO DI ATS BERGAMO • gli alimenti prodotti e trasformati dalle Aziende sono sicuri • nessun rischio di trasmissibilità all’uomo

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

BLUE TONGUE: CHIARIMENTI DAL DIPARTIMENTO VETERINARIO DI ATS

BERGAMO

 gli alimenti prodotti e trasformati dalle Aziende sono sicuri

 nessun rischio di trasmissibilità all’uomo

Bergamo, 7 settembre 2024 –

Relativamente ai recenti focolai di Blue Tongue registrati nel territorio della Provincia di

Lecco, il Dipartimento Veterinario dell’ATS di Bergamo, come da indicazioni della UO

Veterinaria di Regione Lombardia, aveva già diramato provvedimenti che hanno

coinvolto gli allevamenti di bovini ed ovicaprini di 47 comuni della provincia di

Bergamo.

Nei giorni seguenti, i Medici veterinari di ATS Bergamo hanno ha proseguito l’attività

di sorveglianza e monitoraggio sugli allevamenti dei Comuni coinvolti, riscontrando

ulteriori positività in allevamenti ovini e anche in un allevamento bovino.

Queste nuove positività hanno determinato l’estensione dei territori soggetti a

restrizione, che si estendono per un raggio di 20 km attorno ai focolai.

Attualmente i Comuni bergamaschi soggetti a restrizione sono più di 150, ma la

situazione epidemiologica è in continua evoluzione.

Le principali restrizioni riguardano la movimentazione degli animali, in particolare se

destinati a territori ancora indenni, la demonticazione e lo svolgimento di fiere, mostre,

mercati zootecnici.

Attualmente, il vaccino non è disponibile ma il Servizio Veterinario regionale si è

attivato per reperirlo in tempi brevi, confermando però qualche criticità circa il suo

approvvigionamento.

Si raccomanda agli operatori di predisporre, ove fattibile, ricoveri notturni chiusi e

protetti con zanzariere a maglia fitta, e di provvedere alla pulizia ed eliminazione di

possibili focolai larvali (scoli di abbeveratoi e liquami).

ATS Bergamo è costantemente in contatto con il Servizio Veterinario Regionale che, in

accordo con il Ministero della Salute, darà indicazioni relativamente alle misure sanitarie

da adottare affinché la demonticazione possa avvenire nella più totale sicurezza per la

Salute del patrimonio zootecnico bergamasco.

Si ricorda che la blue tongue è una malattia che colpisce animali della specie bovina ed

ovicaprina e non costituisce pericolo per l’uomo e che gi alimenti di origine animale

sono sicuri.

Comuni compresi nei provvedimenti di limitazione:

Albano Sant’Alessandro

Albino

Almè

Almenno San Bartolomeo

Almenno San Salvatore

Alzano Lombardo

Ambivere

Arcene

Ardesio

Averara

Aviatico

Azzano San Paolo

Bagnatica

Barzana

Bedulita

Berbenno

Bergamo

Berzo San Fermo

Bianzano

Blello

Bolgare

Boltiere

Bonate Sopra

Bonate Sotto

Borgo di Terzo

Bottanuco

Bracca

Branzi

Brembate

Brembate di Sopra

Brignano Gera d’Adda

Brumano

Brusaporto

Calcinate

Calusco d’Adda

Camerata Cornello

Canonica d’Adda

Capizzone

Capriate San Gervasio

Caprino Bergamasco

Caravaggio

Carobbio degli Angeli

Carona

Carvico

Casazza

Casirate d’Adda

Casnigo

Cassiglio

Castel Rozzone

Cavernago

Cazzano Sant’Andrea

Cenate Sopra

Cenate Sotto

Chignolo d’Isola

Chiuduno

Cisano Bergamasco

Ciserano

Clusone

Cologno al Serio

Colzate

Comun Nuovo

Corna Imagna

Costa di Mezzate

Costa Valle Imagna

Curno

Cusio

Dalmine

Dossena

Endine Gaiano

Entratico

Fara Gera d’Adda

Filago

Fiorano al Serio

Foppolo

Foresto Sparso

Fuipiano Valle Imagna

Gandellino

Gandino

Gandosso

Gaverina Terme

Gazzaniga

Ghisalba

Gorlago

Gorle

Gorno

Grassobbio

Gromo

Grone

Grumello del Monte

Isola di Fondra

Lallio

Leffe

Lenna

Levate

Locatello

Lurano

Luzzana

Madone

Mapello

Mezzoldo

Moio de’ Calvi

Monasterolo del Castello

Montello

Morengo

Mozzo

Nembro

Olmo al Brembo

Oltre il Colle

Oneta

Orio al Serio

Ornica

Osio Sopra

Osio Sotto

Pagazzano

Paladina

Palazzago

Parre

Pedrengo

Piario

Piazza Brembana

Piazzatorre

Piazzolo

Pognano

Ponte Nossa

Ponteranica

Ponte San Pietro

Pontida

Pontirolo Nuovo

Pradalunga

Premolo

Presezzo

Ranica

Ranzanico

Roncobello

Roncola

Rota d’Imagna

San Giovanni Bianco

San Paolo d’Argon

San Pellegrino Terme

Santa Brigida

Scanzorosciate

Sedrina

Selvino

Seriate

Serina

Sorisole

Sotto il Monte Giovanni

XXIII

Spinone al Lago

Spirano

Stezzano

Strozza

Suisio

Taleggio

Terno d’Isola

Torre Boldone

Torre de’ Busi

Torre de’ Roveri

Trescore Balneario

Treviglio

Treviolo

Ubiale Clanezzo

Urgnano

Valbondione

Valbrembo

Valgoglio

Valleve

Valnegra

Valtorta

Vedeseta

Verdellino

Verdello

Vertova

Vigano San Martino

Villa d’Adda

Villa d’Almè

Villa di Serio

Villa d’Ogna

Zandobbio

Zanica

Zogno

Costa Serina

Algua

Cornalba

Medolago

Solza

Sant’Omobono Terme

Val Brembilla

