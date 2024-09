Baseball, MLB: Samuel Aldegheri ottiene la sua prima vittoria in carriera

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Nella notte tra il 6 e il 7 settembre, Jannik Sinner non è stato l’unico italiano a portare buone notizie dagli Stati Uniti. Determinato, sicuro di sè e spietato come quel Joker ritratto sulla sua fascia sotto il cappello, il lanciatore italiano Samuel Aldegheri ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Major League Baseball. Lo ha fatto con autorità e maturità, superando i campioni in carica Texas Rangers grazie a 6 riprese lanciate, un solo punto subito, 3 basi ball e 7 strikeout su 90 lanci effettuati. I Los Angeles Angels si sono imposti per 5-1, realizzando due punti al terzo e tre al sesto inning grazie ad un home run determinante di Logan O’Hoppe.

Il lanciatore veronese ha rotto il ghiaccio dopo la sconfitta all’esordio contro Seattle e sin da subito ha dimostrato che la storia al Globe Life Park di Arlington (Texas) sarebbe stata diversa. Aldegheri ha eliminato al piatto 3 dei primi 4 battitori affrontati, mettendo in mostra i suoi lanci ad effetto, in grande spolvero nel corso della serata. Nella seconda ripresa una base concessa a Lowe e un singolo di Duran porta corridori agli angoli con un out, ma il partente italiano induce una volata debole del debuttante Fabian e una rimbalzante in diamante su Carson Kelly per il terzo out.

Dopo aver scampato il pericolo, l’attacco degli Angels risponde con due valide, una base su ball, la battuta in doppio gioco di Neto e il singolo di Schanuel che regalano i primi due punti di supporto a “Sam”, bravo a limitare il danno della base su ball nel suo terzo inning con il secondo strikeout ai danni di Jung e ad eliminare 8 dei 10 battitori affrontati tra terza e quinta ripresa. Altre due eliminazioni al piatto, sempre con una dritta costante e ben piazzata, caratterizzano un quarto inning in controllo per Aldegheri, il quale termina poi in bellezza il suo secondo giro del lineup texano con tre out consecutivi nel quinto inning.

Dopo il fuoricampo da tre punti di Logan O’Hoppe che sposta definitivamente l’inerzia del match a favore degli Halos, il rientro in campo di Aldegheri, ancora con energie e lanci da spendere, si rivela complicato visti i singoli battuti da Langford e Jung in apertura. Il 22enne mantiene però il sangue freddo e, forte del buon margine, ottiene tre out consecutivi: il primo è la volata di sacrificio di Adolis Garcia che porta a casa il primo e unico punto dei Rangers, gli altri due arrivano su linee che l’esterno sinistro Taylor Ward non ha problemi a controllare..

Per il 22enne la prova finisce con 90 lanci, di cui 59 strike. Ha lanciato 52 fastball su 90, mantenendo una media di velocità di 91 miglia all’ora con un picco da 94.4 nel corso del secondo inning. Ha indotto 14 giri a vuoto e ha concesso solo due contatti (tutti e due presi dagli esterni) con exit velocity superiore a 100 miglia all’ora. A livello di statistica si tratta di una cosiddetta “quality start”, che si ottiene quando si lanciano almeno 6 riprese, concedendo un massimo di 3 punti.

Alla vittoria per i libri di storia mancavano solo le 9 eliminazioni che doveva ottenere il bullpen degli Angels. Il compito viene assolto egregiamente, con 5 strikeout su 9 out, dal trio composto da Hunter Strickland, Brock Burke e Jose Quijada. I Los Angeles Angels vincono la 59esima partita della stagione ed è la prima in cui appare Samuel Aldegheri come vincitore, con l’auspicio che sia la prima di una lunga serie.

Aldegheri scrive così una pagina indelebile di storia perchè diventa il primo lanciatore nato e cresciuto sportivamente in Italia a vincere una partita in MLB, nel massimo campionato professionistico di baseball al mondo.

“E’ un’emozione grandissima questa vittoria, sono andato in campo a competere questa sera e l’attacco mi ha dato un grande supporto” ha dichiarato Aldegheri ai microfoni dell’emittente Bally Sports West. “La difficoltà del debutto è andata, l’importante era oggi, era competere, contribuire alla vittoria dei ragazzi e divertirsi”. Aldegheri ha concluso con una dedica verso le persone che lo hanno seguito durante la notte italiana: “Per famiglia e tutti gli amici è uno splendido feeling sapere di avere supporto anche da loro”.

Il potenziale prossimo turno di Aldegheri potrebbe avvenire la prossima settimana contro i Minnesota Twins mercoledì 11 settembre nel caso di 4 giorni di riposo oppure contro gli Houston Astros nella serie che inizia venerdì 13 settembre.

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/88fff826-9bc8-cdb9-587b-c05991d14d5e.jpeg]

Totale controllo sui Rangers: è prima vittoria in MLB per Samuel Aldegheri – Federazione Italiana Baseball Softball

Samuel Aldegheri lancia una partita in pieno controllo da 6 riprese e un solo punto subito contro i Texas Rangers e porta a casa la sua prima, storica, vittoria in Major League. Si tratta del primo giocatore nato e cresciuto in Italia ad aver vinto una partita in MLB

La foto in allegato è tratta da MLB.com

