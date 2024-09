AUN 7 SETTEMBRE 2024 (pag.1)

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

Norcia, sisma 2016: al via il cantiere di ricostruzione della

Concattedrale di Santa Maria Argentea a Norcia; presidente Tesei:

la ricostruzione è in marcia continua

(AUn) Perugia, 07 set. 024 – Oggi pomeriggio è stato avviato il

cantiere di ricostruzione della Concattedrale di Santa Maria

Argentea a Norcia, colpito dal sisma 2016.

Dinanzi alla chiesa si è svolta una breve cerimonia di

benedizione del cantiere e di consegna delle chiavi alla ditta

appaltatrice.

“La ricostruzione è ormai in marcia continua e sono felice dei

risultati che stiamo ottenendo – afferma la Presidente della

Regione Umbria, Donatella Tesei – soprattutto per le ricadute

positive sulle comunità interessate. Accanto alla ricostruzione

delle case, gli interventi nei luoghi simbolo e di aggregazione

sono infatti fondamentali proprio in quel percorso di ritorno

verso la normalità. Ringrazio il commissario Guido Castelli per il

lavoro che sinergicamente stiamo facendo, l’ufficio tecnico della

Curia Arcivescovile, le ditte vincitrici degli appalti, le

istituzioni locali e tutto il personale dell’Ufficio speciale

Ricostruzione Umbria, per la meticolosità e la professionalità che

stanno mettendo quotidianamente in un’opera complessa, quella

della ricostruzione, alla quale sin dal nostro insediamento

abbiamo dedicato la massima attenzione, e i cui risultati sono

sempre più evidenti”.

La cerimonia si è svolta alla presenza, tra gli altri,

dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo, del

Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la

ricostruzione post sisma 2016 sen. Guido Castelli, dell’assessore

regionale Enrico Melasecche e del sindaco di Norcia Giuliano

Boccanera.

“Questa è un’altra giornata da ricordare nell’ambito del

percorso di rinascita non soltanto di Norcia, ma di tutto il

nostro Appennino centrale – ha detto il Commissario Guido Castelli

-. Dopo la Basilica di San Benedetto, la cui ricostruzione

e riparazione è giunta a uno stadio avanzato, oggi è stato il

giorno della partenza dei lavori per la Concattedrale di Santa

Maria Argentea. Si tratta di un punto di riferimento per questa

comunità e uno dei luoghi simbolo della città, che sta vedendo

ormai crescere in modo sensibile il numero dei cantieri, a

conferma del cambio di passo che abbiamo impresso alla

ricostruzione. Una progressione frutto della costante, fattiva,

collaborazione della Presidente Tesei, dell’Ufficio speciale per

la ricostruzione e del Sindaco Boccanera. Il mio ringraziamento va

a loro, a monsignor Renato Boccardo e all’Archidiocesi di Spoleto-

Norcia, che anche in questa occasione sta adempiendo al ruolo di

soggetto attuatore in modo egregio”.

Dopo aver consentito alle persone che lo desideravano la

possibilità di entrare – a gruppi contingentati – all’interno

dell’edificio, nella sede del vicino DigiPASS, si è tenuta

l’illustrazione dei lavori alla cittadinanza.

Successivamente alle fasi della rilevazione dei danni, della

rimozione delle macerie e della progettazione, il 4 aprile scorso

la Conferenza permanente della ricostruzione post sisma 2016 ha

approvato il progetto di ricostruzione della chiesa concattedrale

di Santa Maria Argentea in Norcia. L’importo dell’intervento è di

circa 7 milioni e 400 mila euro, che provengono dal fondo sisma

2016, ordinanza 105 del 2020 e 132 del 2022. Il 27 giugno 2024,

presso i locali della Curia Arcivescovile in Spoleto, si è riunita

la Commissione di Gara dell’Archidiocesi per l’apertura della gara

di appalto: i lavori se li è aggiudicati la ditta S.E.A. Società

Edile Appalti spa di Marsciano (PG). Da capitolato la durata dei

lavori è stimata in 600 giorni. Si ipotizza quindi la conclusione

per l’estate 2026.

Il gruppo di progettazione è così composto: Studio Battista

Associati (arch. Giancarlo Battista); Giannantoni Ingegneria srl

(ing. Andrea Giannantoni); geol. Alessandro Nannucci; arch. Maria

Vittoria Iazzetti. Consulenti: prof. arch. Riccardo Dalla Negra e

prof. arch. Marco Zuppiroli. Collaboratori: arch. Rosa Porricelli;

arch. Silvia Petrarca; arch. Daniele Romagnoli; arch. Leonardo

Sannucci; geom. Simone Ciotti.

