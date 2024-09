(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 *TRASPORTI, BARGI (LEGA): “CARENZA AUTISTI DI SETA METTE IN CRISI IL

SERVIZIO PUBBLICO, A RISCHIO COLLEGAMENTI PER SCUOLE E PENDOLARI, SERVE UN

PIANO STRAORDINARIO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON SALARI E CONDIZIONI

DI LAVORO ADEGUATE”*

BOLOGNA, 6 SET – Di fronte al progressivo impoverimento, per quantità di

collegamenti e, conseguentemente, qualità del servizio di trasporto

pubblico erogato da Seta alla cittadinanza, il consigliere regionale della

Lega Stefano Bargi, con una interrogazione alla Giunta regionale, sollecita

l’adozione di “un piano straordinario per l’assunzione di nuovo personale

garantendo salari e condizioni lavorative adeguate agli autisti di

autobus”. Secondo Bargi le difficoltà di Seta, che opera nelle province di

Modena, Reggio e Piacenza, alle prese con la carenza di autisti per la

conduzione di autobus, sono andate peggiorando nonostante iniziative di

formazione avviate con il Consolato delle Filippine, per l’organizzazione

di corsi gratuiti per stranieri con la promessa di un’assunzione a tempo

indeterminato; o, in collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro

dell’Emilia Romagna, il varo del progetto Academy Seta con il rimborso

delle spese sostenute per chi paga la patente per autobus. “Il risultato –

denuncia Bargi – è che il bacino Seta di Modena subirà l’ennesima riduzione

delle corse degli autobus, a pochi mesi dall’ultimo taglio dovuto sempre

alla mancanza di autisti. Si è arrivati a una riduzione della capacità

complessiva di trasporto pari al 20%, con inevitabili disagi per gli utenti

modenesi”. Per Bargi è “ ormai evidente che in assenza di importanti

risposte economiche ed organizzative il numero di autisti è destinato a

ridursi ulteriormente, con effetti inammissibili sulla qualità e frequenza

delle corse previste contrattualmente e in contraddizione con il Piano

regionale dei trasporti”. Alla Giunta regionale il consigliere del

Carroccio chiede quindi di prendere posizione “se, in previsione

dell’apertura delle scuole e del ritorno dei pendolari nei luoghi di

lavoro, SETA abbia previsto di riuscire ad effettuare le corse necessarie

allo svolgimento del servizio o se siano previsti disagi per gli utenti

fino a quando verrà mantenuto l’orario ridotto degli autobus o ripristinate

tutte le corse”. In attesa di sapere “quanti autisti l’Academy di SETA

abbia formato nel 2023 e quanti si prevede che saranno resi disponibili nel