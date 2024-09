Paralimpiadi Parigi: L’ Italnuoto a gran velocità vola a 29 medaglie: 12 d’oro, 4 d’argento e 13 di bronzo

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

L’ Italianuoto a gran velocità vola a 29 medaglie: 12 d’oro, 4 d’argento e 13 di bronzo

Oro e record paralimpico per Fantin nei 100 stile libero

L’Italnuoto Paralimpica viaggia a gran velocità tra le corsie della Defense Arena ed è pronta al gran finale di queste ultime tre giornate dei XVII Giochi Paralimpici in pieno svolgimento nella capitale francese.

Nell’ottavo giorno di gare è arrivata la medaglia dei record. Mai prima d’ora la Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico aveva totalizzato 12 ori in una Paralimpiade. Per la cronaca, ricordiamo infatti le 7 medaglie di Londra 2012 ( 2 oro e 5 di bronzo), le 13 di Rio 2016 ( 2 oro, 8 argento e 3 bronzo) e le 39 meravigliose medaglie di Tokyo 2021 (11 oro, 16 argento e 12 bronzo).

L’azzurro del Gruppo sportivo Fiamme Oro e della SS Lazio nuoto scrive un pezzo di storia e bissa il podio più alto come fece a Tokyo nel 2021. Nella finale dei 100 stile libero S6, non solo si incorona di campione paralimpico, ma sigla anche il record paralimpico grazie al tempo di 1’03”12. Dietro a Fantin si piazza il brasiliano Glock in 1’05”27, seguito dal francese Chardard che chiude a 1’05”28.

Antonio Fantin, alla sua seconda Paralimpiade – oltre all’oro di oggi, vanta nel suo Palmares di Tokyo 2021: 1 oro nei 100 stile libero S6, tre argenti rispettivamente nei 400 stile libero S6, nella staffetta 4×50 mista e nella staffetta 4×100 maschile ed un bronzo nella staffetta 4×100 misti. Seppur il suo esordio al nuoto paralimpico è stato solo nel 2017, l’azzurro non finisce mai di stupire. “Il nuoto è stato prima un dovere. Oggi invece è un piacere, obiettivo. Dice il campione Fantin – Non saprei vivere senza obiettivi nuovi da raggiungere ogni giorno. Sono estremamente disciplinato e organizzato, molto critico ed esigente con me stesso. Analizzo ogni prestazione nel dettaglio, ma poi quando arriva una vittoria è giusto rilassarsi e festeggiare”.

Altri risultati:

Francesco Bocciardo (GS FF.OO/Nuotatori Genovesi) 8°posto nei 50 stile libero S5 in 34”38

Martina Rabbolini (Non vedenti Milano) 8° posto nei 100 rana SB11 in 1’33”40

Alessia Berra (GS Fiamme Azzurre/Polha Varese) 4°posto nei 100 rana SB12 in 1’21”29

Xenia Francesca Palazzo (GS Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team) 6°posto nei 50 stile libero S8 in 31”90

Staffetta mixed 4×50 medley 20 punti – 6° posto in 2’44”47

