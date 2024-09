(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 GOVERNO. CIOCCHETTI (FDI), AUGURI AL NEO MINISTRO GIULI, DA SANGIULIANO OTTIMO LAVORO

“Penso sia corretto ringraziare l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, che giustamente ha ritenuto opportuno presentare in maniera irrevocabile e rispettosa nei confronti delle Istituzioni le proprie dimissioni., per aver portato a termine risultati encomiabili nel corso del proprio incarico. E in particolare, ritengo vi siano stati esempi emblematici anche sul territorio del Lazio rispetto ad un operato produttivo e importante che va sicuramente ricordato e sottolineato.

Siamo la forza di Governo che ha sempre fatto del presente e del concreto il proprio cavallo di battaglia, per questo oggi andiamo avanti nel nostro mandato come ogni giorno e auguriamo al Ministro Alessandro Giuli, personalità di grande spessore, buon lavoro a partire non da domani, ma da adesso”.

Lo dichiara in una nota il deputato e vice presidente della commissione affari sociali di FDI Luciano Ciocchetti

