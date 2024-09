(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Delegazione dalla Stiria orientale in Consiglio

**Il Gruppo di Azione Locale LEADER Thermenland-Wechselland accolto in sala sedute dal presidente Schuler: interesse per la frammentazione politica e la gestione finanziaria dell’Autonomia.**

Una delegazione del Gruppo di Azione Locale LEADER Thermenland-Wechselland per il management e lo sviluppo della Stiria orientale (Regions Entwicklung- und Management Oststeiermark) ha fatto visita ieri al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Guidata dal presidente del GAL Franz Majcen, la delegazione è stata accolta dal presidente del Consiglio Arnold Schuler.

Nel successivo confronto nella sala sedute, Schuler ha ricordato la propria competenza relativamente al programma LEADER ai tempi in cui era assessore all’agricoltura; ha poi illustrato la storia dell’Autonomia altoatesina, facendo infine riferimento alla situazione attuale di frammentazione politica, alla novità della coalizione di Giunta, ai segnali favorevoli all’Autonomia stessa che vengono da Roma. Dal canto loro, gli ospiti si sono interessati in particolare di questi ultimi temi, interrogando il presidente sui rapporti con il Governo centrale, le aspettative delle minoranze, la frammentazione politica come tema comune in Europa, ma anche la gestione finanziaria dell’Autonomia.

Il presidente Majcen si è quindi congedato ringraziando per l’accoglienza ed evidenziando l’importanza degli scambi con altre realtà locali.

**MC**

