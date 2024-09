Justin Trudeau nei guai: Il nuovo partito democratico si ritira dalla coalizione

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

Mercoledì, il Nuovo Partito Democratico (NDP), principale partito di sinistra canadese, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dalla coalizione che ha garantito la permanenza al potere del Primo Ministro Justin Trudeau. Questo sviluppo rappresenta un colpo significativo per Trudeau, la cui posizione era già compromessa da difficoltà politiche e sfide interne.

Jagmeet Singh, leader dell’NDP, ha comunicato la rottura dell’accordo in un video pubblicato dal suo partito, presentando la mossa come una necessità per restituire il potere al popolo canadese. “Oggi ho notificato al primo ministro che ho stracciato l’accordo di fornitura e fiducia. Le grandi aziende e i ricchi CEO hanno avuto il loro governo. È il momento del popolo,” ha dichiarato Singh.

L’accordo di fornitura e fiducia, una forma di sostegno parlamentare in cui un partito di minoranza supporta un governo di maggioranza in cambio di alcune concessioni politiche, aveva permesso ai liberali di Trudeau di mantenere il potere dal marzo 2022. L’NDP si era impegnato a sostenere i liberali in votazioni cruciali che avrebbero potuto mettere in pericolo il governo.

Singh ha criticato Trudeau, definendolo “troppo debole” e “egoista” per affrontare i conservatori e le loro proposte di taglio della spesa pubblica. La decisione dell’NDP è giunta dopo mesi di discussioni e presunti tradimenti da parte di Trudeau, tra cui la gestione della crisi ferroviaria canadese. L’amministrazione Trudeau, sotto pressione, aveva ordinato un arbitrato vincolante tra le compagnie ferroviarie e i sindacati, una mossa vista dall’NDP come un tradimento dei diritti sindacali.

Alcuni osservatori suggeriscono che l’NDP stia cercando di capitalizzare sulla debolezza dei liberali mentre la loro popolarità è in calo. Attualmente, i liberali sono indietro di circa 18 punti nei sondaggi rispetto ai conservatori, e l’NDP potrebbe cercare di posizionarsi come una alternativa credibile per gli elettori di sinistra.

Trudeau, visibilmente scosso dalla notizia, ha commentato con toni concilianti, sperando che l’NDP si concentrasse sul bene dei canadesi piuttosto che sulla politica. “Le elezioni si terranno l’anno prossimo, si spera non prima del prossimo autunno, perché nel frattempo faremo qualcosa per i canadesi,” ha affermato il Primo Ministro.

Tuttavia, il leader conservatore Pierre Poilievre ha subito colto l’opportunità per chiedere elezioni anticipate, sostenendo che la rottura dell’NDP rappresenta una chance per i canadesi di voltare pagina. Poilievre ha criticato Singh come “traditore” e ha sollecitato il suo partito a dimostrare la serietà della rottura con un voto di sfiducia per mettere fine alla coalizione liberale-NDP.

In risposta alla rottura, Singh ha inviato una lettera a Trudeau offrendo un sostegno condizionato, chiedendo ulteriori concessioni politiche in cambio di un possibile ritorno alla cooperazione. “Affronteremo ogni voto in base al suo merito. Faremo pressione per misure aggiuntive per aiutare i canadesi; combatteremo l’agenda di Pierre Poilievre; e non esiteremo a chiedere vigorosamente conto a questo governo,” ha scritto Singh.

Con le elezioni che potrebbero avvicinarsi più rapidamente del previsto, il panorama politico canadese è destinato a subire cambiamenti significativi. La crisi politica in corso potrebbe infatti influenzare il futuro del governo di Trudeau e il destino della coalizione liberale-NDP.