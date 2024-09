Corte Ue: La mancata pubblicazione dei provvedimenti di risanamento relativi a un ente creditizio non comporta ne l’invalidità di tali provvedimenti ne l’inopponibilità dei loro effetti in un altro Stato membro (Sent C-498/22)

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 La mancata pubblicazione dei provvedimenti di risanamento relativi a un ente creditizio non comporta ne l’invalidità di tali provvedimenti ne l’inopponibilità dei loro effetti in un altro Stato membro

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-498/22 a C-500/22 | Novo Banco e.a.

