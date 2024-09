(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Comunicato stampa: Alzheimer: a Treviglio due iniziative per riflettere sul tema

Un talk e uno spettacolo teatrale, all’interno della settimana dell’Alzheimer, mettono al centro anche la figura del caregiver

In vista della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre, costituita per promuovere iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia, il Laboratorio Caregiver Bergamo, in collaborazione con il Comune di Treviglio, l’ Ambito Territoriale di Treviglio e ASST Bergamo Ovest, invita alla Settimana dell’Alzheimer con due eventi dedicati al tema, alla figura del caregiver e agli aspetti comportamentali ed emotivi legati alla patologia .

“Nella settimana dell’Alzheimer, in collaborazione con CSV Bergamo, ATS, ASST Bergamo Ovest e molti altri enti e istituzioni che hanno condiviso il percorso – sottolinea il vicesindaco di Treviglio Pinuccia Zoccoli Prandina – abbiamo organizzato due serate dove verrà trattato il delicato argomento relativo agli aspetti emozionali e comportamentali che riguardano l’Alzheimer e non solo ciò che riguarda il vissuto del malato ma anche quello che riguarda i vissuti di chi se ne prende cura. Conosco bene le difficoltà e le problematiche di chi si trova ad affrontare la malattia e penso che questo percorso di accompagnamento ai familiari, attraverso due significativi eventi, possa facilitare la cura, l’affettività, la comprensione e offrirà anche la forza di non essere soli” .

Mercoledì 11 settembre, alle 20.30 presso lo SpazioHub, il talk “Oltre i ricordi. Essere caregiver nella diagnosi di Alzheimer” parte dal podcast “Smemorati” di Anna Maria Selini per portare un intreccio di narrazioni che fotografano le complesse sfide che i caregiver affrontano ogni giorno assistendo i loro cari. Attraverso approfondimenti tratti dal podcast, esperienze dirette, associazioni del territorio e professionisti del settore verrà esplorato come rapportarsi a una diagnosi di demenza, evitando che questa si inserisca nei rapporti famigliari erodendoli.

Il secondo appuntamento è per giovedì 19 settembre, alle 20.45 presso il Teatro Nuovo di Treviglio, con lo spettacolo teatrale “L’appartamento Le stanze dell’Alzheimer” tratto da un racconto di Giulio Irneari con la regia di Marco Foresti. Lo spettacolo affronta la malattia attraverso l’analogia tra la perdita della memoria e dell’identità e il progressivo svuotamento di una casa. Ogni stanza ha una sua funzione ed è una rappresentazione particolare della personalità e delle diverse capacità cognitive della persona; così poco per volta, ma inesorabilmente, vengono persi insieme ai ricordi gli aspetti affettivi, quelli relazionali, quelli conoscitivi, logici, razionali, sensoriali, motori come se fossero il mobilio, le suppellettili da asportare che ci hanno accompagnato per tutta una vita e fanno parte ormai di noi. Al termine della rappresentazione intervengono il dott. Bruno Ferraro, Direttore SC Neurologia e Stroke, ospedale Treviglio-Caravaggio, ASST Bergamo Ovest, e il dott. Roberto Bugini, Direttore Generale Risorsa Sociale Gera d’Adda ASC.

Che cos’è l’Alzheimer e la sua incidenza viene spiegato proprio dal dott. Bruno Ferraro “La malattia di Alzheimer è la principale forma di demenza e rappresenta oltre il 50% di tutte le demenze note, mentre solo il 20% delle demenze è secondario a problemi di natura vascolare. Colpisce entrambi i sessi, con una prevalenza moderata nel sesso femminile. I sintomi d’esordio più frequenti riguardano essenzialmente la perdita di memoria a breve termine, possono essere presenti disturbi della sfera comportamentale o psichiatrica come deliri, allucinazioni, depressione. L’evoluzione della patologia, la cui durata media è di circa 10 anni, è caratterizzata da generalmente tre fasi: una fase iniziale caratterizzata da piccole alterazioni cognitive, una fase intermedia in cui il paziente richiede supervisione nelle attività quotidiane e una fase gravemente invalidante che termina, generalmente, con complicanze internistiche: patologie infettive, scompenso metabolico ecc. È proprio in questa 3° fase che il caregiver è chiamato agli sforzi maggiori per assistere il proprio caro. – Il dott. Ferraro aggiunge anche come – Presso la nostra ASST Bergamo Ovest è attivo un Ambulatorio dedicato, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze – CDCD – supportato dall’attività di neurologi dedicati e di neuropsicologi per la diagnosi precoce della Malattia di Alzheimer” ma non solo, prosegue il dott. Roberto Bugini illustrando e sottolineando come “Sono stati costituiti i Network Integrati a livello di Ambito in collaborazione con l’ASST con la finalità di supportare il caregiver in un’ottica di prevenzione e promozione della salute e per porre attenzione alle situazioni ‘invisibili’. Riteniamo innovativo il fatto che l’attenzione si sia spostata dalla persona fragile anche al caregiver, in quanto permette al proprio congiunto di rimanere al proprio domicilio e quindi di prevenire, o comunque ritardare, l’istituzionalizzazione. La scelta di approfondire i temi del decadimento cognitivo e dell’Alzheimer è perché hanno un impatto notevole sociale e familiare su più fronti, sia diretti che indiretti. Diretti sul caregiver che subisce un livello di stress spesso crescente e che potrebbe inficiare anche le sue stesse condizioni di salute. L’Equipe Integrata Caregiver dell’Ambito di Treviglio ha incontrato e ascoltato da febbraio 2023 a luglio 2024, 91 caregiver di cui 39 che si prendono cura di un proprio familiare con problemi neurodegenerativi” .

TALK “Oltre i ricordi. Essere caregiver, nella diagnosi di Alzheimer”

PROGRAMMA

ore 20:30 | Saluti istituzionali

ore 20:50 | Talk moderato dalla giornalista Anna Maria Selini, con la partecipazione di:

Dott.ssa Elena Bernaccino, Psicologa e Psicoterapeuta | Alzheimer Bergamo

Dott.ssa Federica Barocco, Neurologo | FERB Onlus, Centro di riabilitazione specialistico Cassano d’Adda

Dott. Matteo Signorelli, Psicologo e Psicoterapeuta | Consorzio Cum Sortis | Gruppi AMA Progetto “Verso un’Anagrafe per la fragilità | Ambito di Treviglio

Dott.ssa Simona Mascellaro, responsabile Progetto Dementia Friendly Community | Federazione Alzheimer Bergamo

Dott.ssa Fabiola Alesi, assistente sociale | Risorsa Sociale Gera d’Adda ASC | Equipe Caregiver Treviglio

Dott.ssa Martina Ometto, IfeC | ASST Bergamo Ovest | Equipe Caregiver Treviglio

Durante la serata è prevista la testimonianza di un/a caregiver

Entrambe le iniziative sono a partecipazione gratuita previa prenotazione.

Link per prenotazioni:

Biglietti: [ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNfqogVLeAlH4v8x0l2KlyAKG-3GSGJ2S_z1gz2-9DhwVjPw/viewform | Oltre i ricordi ]

Locandine ad alta risoluzione

[ https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=37058;subid=0 | https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=37058;subid=0 ]

[ https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=37059;subid=0 | https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=37059;subid=0 ]

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione e Segr. Dir. Amministrativa

Asst Bergamo Ovest