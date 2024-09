COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI GIOVEDI 5 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

Ancona, 5 settembre 2024

VERSO EXTRA G7 SALUTE: LA VIOLENZA SUI MINORI, SULLE DONNE E SUGLI ANZIANI: RICONOSCERE, PROTEGGERE, INTERVENIRE. UN PROBLEMA DI SALUTE

Costruito in oltre tre mesi di lavoro, il grande palinsesto ‘Extra G7 Salute – il festival del vivere bene da ogni punto di vista’ in programma dal 3 al 13 ottobre sarà anteprima e corollario del G7 Salute, che si terrà nei giorni 9, 10 e 11 ottobre.

Tra le varie iniziative, anche quella prevista per il 7 Ottobre 2024 al Ridotto delle Muse e che vede come Responsabile Scientifico Dr.ssa Loredana Buscemi, Dirigente Medico presso SOD Medicina Legale – Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

La violenza sui minori, sulle donne e sugli anziani rappresenta un fenomeno sociale universale, trasversale, che vede coinvolti tutti i professionisti, sanitari e non, chiamati ad affrontare questioni estremamente complesse. È un problema di sanità pubblica di proporzioni globali, oltre che una violazione dei diritti umani: ha effetti negativi sulla salute psico-fisica delle vittime, con conseguenze che impattano sulla qualità della vita nel breve, medio e lungo termine.

La scienza e la tecnologia si uniscono nella lotta contro la violenza sui soggetti fragili, di pari passo con gli interventi sempre più numerosi negli ultimi anni da parte del legislatore.

Lo scopo del convegno è quello di creare una crescente sensibilità della gravità del fenomeno tramite gli esperti del settore.

Parteciperanno: Armando Marco Gozzini, presidente del Convegno; Loredana Buscemi, Cinzia Cocco, Giovanni Migliore. Special Guests: Luigi Catelli, Gian Luca Gregori, Francesco Introna,

Saverio Ordine, Edi Ragaglia, Rossi Roberto, Mauro Silvestrini.

I sessione- L’approccio alla vittima con moderatori Raffaele Giorgetti, Arcangela Guerrieri, intervengono Isabella Bartolini, Andrea Ciavattini, Simone Pizzi, Giuseppe Pelliccioni;

seguiranno Le ferite nascoste nei bambini Paola De Rose; Il colloquio con la vittima Margherita Carlini; La violenza sull’anziano: una diagnosi sempre difficile Antonio Cherubini; Le parole da non usare mai Francesca Carollo

II sessione – L’apporto dell’evoluzione scientifico-tecnologica con moderatori Fulvio Borromei, Mariano Cingolani, interverranno Piergiorgio Fedeli, Valerio Onofri.

L’intelligenza artificiale: le prospettive della ricerca sulle opportunità e sulle sfide nel

contrasto alla violenza Daria Denti; Le droghe dello stupro Francesco Paolo Busardò; Quale traccia biologica? Le nuove linee guida GeFI (Genetisti Forensi Italiani) Loredana Buscemi; Epigenomica della violenza contro le donne: verso una prevenzione di precisione Simona Gaudi.

III sessione – L’approccio giuridico con i moderatori Gianni Marasca, Loredana Buscemi

Discussants Mario Antonio Massimo Fusario, Mauro Pesaresi, Susanna Contucci

Gli strumenti di contrasto alla violenza di genere e domestica Monica Garulli

Gli strumenti di contrasto alla violenza sui minori nel processo minorile Cristina Tedeschini; “La donna ha reagito dopo 20 secondi: sono troppi” (Sentenza Corte di Appello di Milano); Igor Giostra Take home message, Armando Marco Gozzini, Loredana Buscemi.